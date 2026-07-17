Pesquero de arrastre queda varado en la playa Loncura tras cortar sus amarras durante el fuerte temporal en Quintero

En el contexto del actual frente meteorológico que afecta a la zona personal de la sala de control de la Capitanía de Puerto de Quintero recibió una alerta sobre la varada del pesquero de arrastre «Don Mario» en la playa Loncura.

De acuerdo con la información recabada por la Autoridad Marítima, la nave cortó sus amarras mientras permanecía fondeada en la bahía de Quintero, debido a los fuertes vientos reinantes durante el temporal.

Cabe hacer presente que previo a la situación meteorológica, se notificó a todos los armadores de la bahía para que adoptaran las medidas necesarias ante el pronóstico de mal tiempo, con el propósito de evitar potenciales incidentes. Por ello, se reforzaron espías, calabrotes y maniobras de fondeo.

Al momento del incidente, el pesquero se encontraba sin tripulación a bordo, sin propulsión y no mantenía combustibles en su interior.

La Capitanía de Puerto de Quintero permaneció en terreno monitoreando la situación y anunció que se coordinarán con el armador respecto de las acciones necesarias para enfrentar la emergencia y evaluar las labores posteriores de desvarado.

PURANOTICIA