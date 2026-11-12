Pescadores de Caleta Portales se suman a movilizaciones de camioneros y bloquean la Av. España: "La próxima será con neumáticos"

Las movilizaciones por el alza de los combustibles sumaron un nuevo actor en la región de Valparaíso. Pescadores artesanales de Caleta Portales se tomaron durante esta jornada la avenida España, interrumpiendo la circulación vehicular en ambos sentidos de la ruta que conecta Valparaíso con Viña del Mar.

La protesta fue realizada en respaldo al paro de los camioneros, pero también para visibilizar una serie de demandas propias del sector pesquero artesanal, entre ellas el rechazo al impuesto específico a los combustibles, los recortes de recursos que atribuyen al Gobierno y la insuficiencia de los aportes económicos destinados a financiar sus actividades.

El presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Portales, Pedro Tognio, explicó a 24 Horas que la movilización busca expresar el malestar del sector frente a las dificultades que enfrentan para desarrollar su trabajo.

"Estamos protestando porque apoyamos a los camioneros y también por el impuesto específico que nos cobran por usar la carretera, pero no deberíamos pagar impuesto específico", manifestó el dirigente.

Asimismo, planteó que "esos $100 mil que nos dan por el bono de bencina es una burla, porque esto nos está desuniendo como pescadores artesanales y porque ese dinero no nos alcanza para nada".

Tognio también apuntó a otros problemas que afectan a los trabajadores del mar, mencionando los perjuicios provocados por los lobos marinos, que, según denunció, están consumiendo los recursos pesqueros e incluso atacando a los buzos.

A esto sumó su rechazo a los recortes presupuestarios ejecutados por el Gobierno, los que atribuyó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

De igual forma, sostuvo que la movilización realizada en avenida España corresponde a una manifestación pacífica, aunque advirtió que podrían adoptar medidas más drásticas si sus demandas continúan sin respuesta.

"Decidimos apoyar a los camioneros y también esta es una muestra pacífica que estamos haciendo, porque la próxima va a ser con neumáticos y todo, porque queremos ser escuchados", advirtió el representante de los pescadores.

De esta manera, las demandas de la pesca artesanal se incorporan a las manifestaciones que se desarrollan en distintos puntos del país por el encarecimiento de los combustibles, ampliando el alcance de un conflicto que ya involucra a diversos sectores productivos.

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