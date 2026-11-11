Pescador fue apuñalado y dirigente denunció amenazas de muerte en Quintero

Un nuevo episodio de violencia afectó a dirigentes de la pesca artesanal de Bahía Narau. Durante la tarde de este lunes, en el sector del Centro de Deportes y Recreación (Cendyr) de Quintero, se registró un incidente que terminó con un pescador herido con arma blanca y graves amenazas contra el presidente de la Federación, Hugo Poblete.

Según el relato del mismo Poblete, mientras realizaba labores de mantención de su embarcación Perla Negra, fue confrontado por cuatro personas, entre ellas un individuo que lo habría amenazado de muerte a él y a su familia. Según denunció, este sujeto sería miembro de un sindicato de la zona.

La situación escaló cuando el cuidador de la caleta intervino al advertir la discusión. De acuerdo con la denuncia, uno de los involucrados extrajo un arma cortopunzante y atacó al tercero con dos estocadas, provocándole heridas en uno de sus brazos. El pescador fue trasladado por sus compañeros hasta el Hospital Fricke de Viña del Mar.

“Esta persona se acercó a amenazarme de muerte. Me dijo que me iban a matar y que incluso me iban a disparar en mi casa, tanto a mí como a mi familia”, relató Hugo Poblete.

A ello agregó que cuando el cuidador vio que había cuatro personas discutiendo con Poblete, "se acercó para defenderme. En ese momento uno de ellos sacó un estoque y le lanzó dos puñaladas. Estuvimos muy cerca de tener una persona muerta”.

Los dirigentes calificaron lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad, especialmente porque se produjo en un recinto municipal utilizado habitualmente por los pescadores para sus actividades de embarque y desembarque.

Frente a estos antecedentes, los abogados que representan a los pescadores de Bahía Narau anunciaron que interpondrán una querella por el delito de homicidio frustrado contra el presunto agresor, buscando que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

El nuevo incidente profundiza el clima de tensión en el sector pesquero de Quintero y Puchuncaví y vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad en que los trabajadores del mar desarrollan sus actividades.

PURANOTICIA