Persona en silla de ruedas fue detenida por vender droga en la vía pública de Viña del Mar

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Viña del Mar detuvieron a una persona por infracción al artículo 4° de la Ley 20.000, tras ser sorprendida comercializando droga en plena vía pública de la Ciudad Jardín.

El procedimiento se desarrolló en calle Quillota, en coordinación con personal de Seguridad Pública, ya que, tras el monitoreo de cámaras, se detectó a una persona en silla de ruedas que aparentemente realizaba transacciones de droga con distintos individuos, quienes se acercaban a intercambiar dinero por envoltorios de papel.

Con estos antecedentes, los oficiales de la PDI llegaron hasta el lugar donde, además de aprehender al imputado, incautaron 72 envoltorios contenedores de cocaína base, con un peso bruto total de 19,87 gramos, además de $21.000 en dinero en efectivo.

En virtud de los antecedentes y las evidencias reunidas por la policía civil, el detenido fue puesto a disposición de la justicia para ser formalizado.

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