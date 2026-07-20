Persisten los estragos del sistema frontal: Municipios de Valparaíso exigen respuestas a compañías eléctricas y agilizan ayuda social

Los estragos de los recientes sistemas frontales continúan afectando con fuerza a la región de Valparaíso, especialmente a las zonas rurales, donde persisten graves problemas de conectividad y un prolongado corte del suministro eléctrico. En este contexto, Jorge Jil, alcalde de Olmué y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, se refirió al plan de contingencia que se está ejecutando en coordinación con los servicios públicos y el Comité Regional de Emergencia (COGRID).

Si bien el jefe comunal aseguró que los problemas de conectividad terrestre serán abordados mediante el despliegue de maquinaria financiada con recursos de emergencia, expresó su profunda preocupación por las consecuencias sociales que han generado los cortes de energía, los cuales ya se extienden por varios días.

"Lo que nos da hoy día más complicado tiene que ver con el corte de suministro de energía en muchas comunidades en la región de Valparaíso, donde tiene un factor clave acá y es relevante tomar, que personas que tenían alimentos para llegar a fin de mes, hoy día después de 4 o 5 días, nos han perdido todo", advirtió Jil.

CRÍTICAS A LA EMPRESA PRIVADA

El presidente de la Asociación Regional de Municipalidades también cuestionó la respuesta de las empresas eléctricas, acusando una falta de capacidad para enfrentar la emergencia y atender oportunamente a las comunas afectadas.

"Provoca el malestar porque la empresa privada no ha estado a la altura de esta emergencia y no sabemos si las cuadrillas que ellos mencionan son las que realmente dicen. No tenemos cómo comprobarlo porque hay comunas que no están con cuadrillas", fustigó la autoridad.

Frente a este escenario y con el objetivo de mitigar las pérdidas que han sufrido las familias, Jil informó que los departamentos sociales de cada municipalidad ya comenzaron un despliegue en terreno para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) directamente en los hogares afectados.

"En todas las municipalidades los equipos del departamento social que están acreditados van a ir a los hogares en forma presencial y van a levantar la ficha básica de emergencia y ahí nosotros, dependiendo la afectación, es lo que se le va a entregar en forma inmediata o esperar", explicó el alcalde.

La autoridad agregó que, como medida inmediata, se entregarán cajas de alimentos a las familias más perjudicadas, mientras que el proceso de levantamiento de información mediante la FIBE permanecerá abierto durante un mes, con el fin de incorporar a todos los afectados.

SOLICITAN DECRETAR ZONA DE CATÁSTROFE

Respecto a la posibilidad de decretar Zona de Catástrofe para agilizar la llegada de recursos y reducir los tiempos administrativos, el alcalde de Olmué manifestó su respaldo a la medida, argumentando que permitiría acelerar la ayuda para las comunas afectadas.

"Siempre es bueno agilizar la entrega de recursos, decretando zonas de catástrofe llegan los recursos más inmediatos y hay menos burocracia, y es lo que necesita la ciudadanía (...) Nosotros creemos que siempre es bueno decretar para agilizar el apoyo de los recursos", enfatizó.

Finalmente, sobre la situación de la Cuesta La Dormida, Jorge Jil aclaró que el tránsito no se vio interrumpido por una caída de nieve, sino por rodados de roca y agua con tierra. Asimismo, indicó que durante la jornada personal de vialidad se encuentra evaluando las condiciones de la ruta para avanzar en su habilitación y despeje, con miras a concretar su pronta reapertura.

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