Persecución policial a una cuatrimoto sorprende a vecinos de Costa de Montemar en Concón

Un confuso procedimiento policial se registró durante la noche de este sábado en la comuna de Concón, en la Región de Valparaíso, donde se registró una persecución policial que tuvo como protagonista una cuatrimoto.

El incidente tuvo lugar específicamente en el sector de Costas de Montemar, donde se captó circulando al vehículo a alta velocidad con dos ocupantes a bordo.

Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias del procedimiento, ni tampoco si hubo personas detenidas tras la persecución.

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