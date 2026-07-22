Persecución en Reñaca Alto deja tres detenidos por violento robo de auto en Limache: incautaron un arma de fuego y municiones

Tres sujetos fueron detenidos por Carabineros tras una persecución controlada en Reñaca Alto, luego de ser identificados como los presuntos autores del robo con violencia de un automóvil en la comuna de Limache.

El procedimiento fue realizado por personal de la Tenencia Reñaca Alto y culminó en la intersección de calle Dos con Avenida Segunda, luego de que la Central de Comunicaciones (Cenco) de Viña del Mar alertara sobre el robo de un vehículo ocurrido en el sector Marga Marga, en la comuna de Limache.

El comisario de la 5ª Comisaría de Viña del Mar, mayor Francisco Carroza, detalló la dinámica de los hechos ocurridos durante la tarde del día anterior:

"A eso de las 19 horas aproximadamente, la central de comunicaciones Viña del Mar alerta mediante vía radial que un vehículo, había sido sustraído en el sector de Marga Marga por unos sujetos quienes, mediante armas de fuego y armas blancas, habrían intimidado a la víctima para sustraer su vehículo, para luego huir hacia el sector de Reñaca Alto".

Gracias a la rápida respuesta policial, Carabineros logró ubicar el vehículo e inició un seguimiento que permitió interceptarlo y detener a sus tres ocupantes.

Durante la revisión del automóvil, los funcionarios encontraron el armamento que habría sido utilizado para cometer el robo.

Al respecto, el mayor Carroza señaló: "Al revisar el vehículo de forma más minuciosa, se logra incautar un arma de fuego con munición y una arma blanca, cuyo elemento lo habrían utilizado momentos antes para la sustracción del vehículo".

Tras verificar la identidad de los detenidos, todos hombres adultos de nacionalidad chilena, Carabineros estableció que los tres cuentan con un amplio prontuario policial. Además, uno de ellos mantenía una orden de detención vigente por el delito de receptación de vehículos motorizados.

Finalmente, los tres imputados fueron puestos a disposición del tribunal competente para su respectivo control de detención, realizado durante las primeras horas de la mañana de este miércoles.

PURANOTICIA