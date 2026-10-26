Persecución desde la ruta 68 terminó con adolescente de 16 años detenido luego de chocar automóvil robado en Placilla

Una cinematográfica persecución policial desde la ruta 68 hacia la localidad de Placilla de Peñuelas, en la comuna de Valparaíso, terminó con un adolescente de 16 años detenido tras colisionar el vehículo que conducía, que además mantenía un encargo por robo.

En el marco de un patrullaje, funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de Placilla observaron al menor de edad conduciendo el vehículo, por lo que consultaron la patente en la Central de Comunicaciones, confirmando que registraba la alerta por robo.

Así es como se originó la persecución por Placilla de Peñuelas, la que finalizó en la intersección de calles Primera del Sur con Duodécima, lugar donde el adolescente colisionó a otro automóvil que aguardaba por el cambio de luz del semáforo.

Cabe hacer presente que la conductora del tercer automóvil resultó con lesiones leves producto de la fuerza del impacto mientras permanecía detenida.

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