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PDI Valparaíso incautó 109 mil cajetillas de cigarros de contrabando que estaban ocultas en camión que transportaba cebollas

PDI Valparaíso incautó 109 mil cajetillas de cigarros de contrabando que estaban ocultas en camión que transportaba cebollas

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Dos personas, de nacionalidades chilena y venezolana, fueron detenidas en Colina tras ser detectadas transportando la millonaria carga en un camión que trasladaba cebollas.

PDI Valparaíso incautó 109 mil cajetillas de cigarros de contrabando que estaban ocultas en camión que transportaba cebollas
Martes 10 de noviembre de 2026 08:20
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Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso detuvieron a dos personas, de nacionalidades chilena y venezolana, ambos mayores de edad, en la comuna de Colina, tras detectar una millonaria carga de cigarrillos de contrabando que era transportada a bordo de un camión.

El procedimiento se originó a partir de antecedentes recopilados por los oficiales, quienes tomaron conocimiento de la presencia de un camión que transportaba cebollas y presunta mercancía ilícita, el cual se encontraba detenido por desperfectos mecánicos en la ruta 5. Tras diligencias, los detectives lograron ubicar el vehículo a la altura de Colina, donde efectuaron la fiscalización correspondiente.

Como resultado del operativo, se incautaron 218 pacas de cigarrillos de diferentes marcas, equivalentes a 109 mil cajetillas, cuyo avalúo alcanza los 327 millones de pesos. Asimismo, se decomisó un camión, una rampla y cuatro teléfonos celulares, sumando un avalúo total de 377 millones de pesos en especies.

Los antecedentes de la diligencia fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso investigativo, en tanto ambos imputados quedaron apercibidos al Artículo 26 del Código Procesal Penal. 

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