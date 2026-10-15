PDI Valparaíso desarticula red transnacional que enviaba cocaína a Australia: cuatro detenidos e incautación de criptoactivos

En un exitoso operativo de cooperación internacional entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Federal Australiana (AFP), la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANT) de Valparaíso desarticuló una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína desde Chile hacia Oceanía por vía aérea.

La investigación culminó con la detención de cuatro personas, dos en Chile y dos en Sídney, Australia, mediante una entrega controlada que contempló la sustitución total de 23 kilos de cocaína ocultos en maletas destinadas a un vuelo comercial. Según los antecedentes del caso, la organización enviaba a Chile a sujetos extranjeros encargados de verificar y comprobar la pureza de la sustancia antes de autorizar su embarque, debido al alto valor que alcanza este estupefaciente en el mercado australiano. Además, el financiamiento de las operaciones se realizaba mediante billeteras virtuales en la criptomoneda USDT, lo que permitió concretar una incautación inédita de criptoactivos para el Ministerio Público.

En relación con las labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por la unidad policial porteña, el jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro (Precocen), prefecto Johnny Fica, explicó cómo se logró identificar y vigilar el cargamento ilícito:

"Se realizaron durante semanas trabajos constantes de seguimiento, de vigilancia, de identificación de estos sujetos, lo que permitió junto a la Fiscalía poder detectar finalmente cuál iba a ser el vuelo en específico, la aerolínea, la hora de salida y el método de envío que iban a utilizar".

El alto oficial de la PDI también destacó la complejidad del operativo, que implicó actuar simultáneamente en los ámbitos logístico y financiero para desarticular el funcionamiento de la organización criminal:

"Pudimos actuar de manera paralela tanto en el aspecto logístico del tráfico de drogas, pero también en la detección de estas billeteras virtuales y de manera inédita lograr incautarla junto con la droga mientras también se hacía el operativo en Australia".

Por su parte, el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAC) de Valparaíso, José Uribe, detalló el trabajo investigativo que permitió establecer el funcionamiento de la estructura delictiva en Chile y coordinar las acciones con las autoridades australianas:

"Se logró identificar este cargamento que iba a Australia, se hizo una sustitución de esta droga y en estrecha coordinación con la Policía Federal Australiana hemos logrado tanto la detención de una persona de nacionalidad boliviana, una mujer con residencia definitiva en nuestro país, más una persona de nacionalidad argentina, los cuales eran los encargados de esta organización criminal para efectos del testeo y labores operativas logísticas".

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en la región Metropolitana, San Antonio y Sídney, Australia. En el país oceánico, además, se incautaron cuatro kilos de éxtasis (MDMA) y dinero en efectivo, en un procedimiento que representa un golpe relevante contra la delincuencia organizada transnacional y que fue coordinado desde la región de Valparaíso.

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