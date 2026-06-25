PDI recupera joyas robadas en Rinconada e incauta armas y droga en San Felipe

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI Los Andes, concurrieron al sector de Rinconada por requerimiento del Ministerio Público, debido a un robo que afectó a una vivienda, desde donde delincuentes sustrajeron cerca de $8.000.000 millones en joyas y artículos de orfebrería.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por la PDI en el sitio del suceso permitió dar con el paradero de seis sujetos relacionados con el hecho.

Así es como se materializaron tres órdenes de entrada y registro para inmuebles ubicados en la comuna de San Felipe, desde donde fueron incautadas diversas joyas de la víctima, un revólver, una escopeta, droga, ganzúas y proyectiles balísticos 9 mm.

Por instrucción del Ministerio Público, dos de los aprehendidos quedaron apercibidos y en libertad, mientras que los otros cuatro fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes a la espera de las medidas cautelares.

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