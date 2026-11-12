PDI detiene a pareja por microtráfico de drogas en sector Porvenir Bajo de Valparaíso

Un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena y mayores de edad, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de microtráfico de drogas, en un procedimiento desarrollado en el sector de Porvenir Bajo, en Valparaíso.

La investigación, realizada por la Bicrim de Valparaíso y coordinada por el Ministerio Público, permitió reunir antecedentes que acreditaban la comercialización de sustancias ilícitas, lo que hizo posible gestionar una orden judicial de entrada y registro para un inmueble de Playa Ancha, donde los oficiales de la PDI concretaron el operativo.

Durante el procedimiento, incautaron 356 gramos de cocaína base y clorhidrato de cocaína, además de diversos elementos utilizados para la dosificación de las sustancias ilícitas, las que se encontraban en distintos formatos al interior del domicilio.

Por instrucción del fiscal a cargo de la causa, los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.

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