PDI desbarata red de tráfico de armas en Valparaíso: Tres detenidos

Una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones permitió desarticular una organización dedicada al tráfico, comercialización y modificación ilegal de armas de fuego que operaba en la Región de Valparaíso, dejando a tres personas detenidas e importantes incautaciones de armamento y municiones.

El procedimiento fue encabezado por detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado Metropolitana Sur (BIROMSUR), en coordinación con la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) Metropolitana.

Las diligencias incluyeron diversas técnicas de análisis criminal, labores de inteligencia policial y vigilancias, lo que permitió establecer la identidad de los integrantes de la estructura y detectar una transacción ilegal de armas de fuego.

A partir de esos antecedentes, los detectives concretaron un operativo que culminó con la detención de tres personas mayores de edad, quienes serán investigadas por infracción a la Ley de Control de Armas.

Durante el procedimiento, la PDI incautó 13 armas de fuego de distintos tipos y calibres, además de 1.724 cartuchos de diversa munición y múltiples accesorios utilizados para el armamento.

Todo el material decomisado quedó a disposición de la autoridad competente para la realización de los peritajes correspondientes, mientras la investigación continúa para establecer el alcance de las operaciones desarrolladas por la organización criminal y determinar si existen otros involucrados en la red.

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