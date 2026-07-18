PDI aclara muerte de tres personas en hostal de Viña del Mar: intoxicación por monóxido de carbono originó la tragedia

La Policía de Investigaciones (PDI) aclaró la causa de la muerte de tres personas —dos mujeres y un hombre— cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de un hostal ubicado en el sector de Recreo, comuna de Viña del Mar.

Si bien, en una primera inspección realizada por Bomberos no se detectaron elementos peligrosos que explicaran el fallecimiento de las víctimas, las pericias desarrolladas posteriormente por especialistas de la PDI permitieron establecer que la tragedia se originó por una intoxicación con monóxido de carbono.

Hasta el lugar concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y del Laboratorio de Criminalística Metropolitano, quienes efectuaron diversas diligencias para determinar el origen de las muertes.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, explicó que "constituídos ambos laboratorios junto al equipo de detectives y el médico criminalista, pudimos establecer que su causa de muerte estaría en correspondencia con una intoxicación por monóxido de carbono".

El oficial detalló que las pericias permitieron establecer que una de las víctimas se encontraba en un baño donde había un calefón encendido, lo que provocó la emanación de monóxido de carbono al interior del recinto.

"Este monóxido de carbono se fue traspasando a través de unos ductos de aire, los cuales no se encontraban funcionando. Es por ello que se produjo el fallecimiento de las otras dos personas", explicó Gallardo.

De esta manera, la acumulación del gas terminó afectando también a las otras dos personas que se encontraban en el hostal, provocando su muerte.

Cabe hacer presente que la situación quedó al descubierto luego de que el encargado del establecimiento advirtiera que los huéspedes no habían salido de sus habitaciones durante varias horas. Ante esta situación, ingresó al inmueble para verificar lo ocurrido, encontrando a las tres personas fallecidas.

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