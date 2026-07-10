Patrullaje municipal permite detener a sujeto que agredió a su pareja en Villa Alemana

Un procedimiento realizado por personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitió la detención de un hombre por el delito de violencia intrafamiliar durante la mañana de este viernes en el sector de O'Higgins con Francia.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando inspectores municipales que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados por una mujer que denunció haber sido agredida por su pareja.

Los funcionarios municipales prestaron auxilio inmediato a la víctima, resguardándola fuera del domicilio para proteger su integridad, mientras mantenían controlado al agresor al interior del inmueble hasta la llegada de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento de rigor y concretaron su detención.

Posteriormente, la víctima fue trasladada por personal municipal hasta la 6ª Comisaría de Carabineros para realizar la denuncia y luego al Hospital de Peñablanca para la constatación de lesiones. En tanto, el detenido fue trasladado por Carabineros a la unidad policial, quedando a disposición del Ministerio Público.

El alcalde Nelson Estay destacó que "en Villa Alemana no paramos. Día a día nuestros equipos están desplegados en distintos sectores de la comuna trabajando para entregar mayor seguridad a nuestros vecinos y ser un aliado permanente de Carabineros. Este procedimiento refleja el compromiso de nuestros funcionarios con la protección de las víctimas y con la prevención del delito. Vamos a seguir fortaleciendo este trabajo porque la seguridad de nuestra comunidad seguirá siendo una prioridad”.

PURANOTICIA