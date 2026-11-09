Paso Los Libertadores suspende el tránsito por inestabilidad climática en la alta cordillera

El tránsito internacional por el Sistema Integrado Cristo Redentor, que conecta a Chile y Argentina a través del paso Los Libertadores, fue suspendido preventivamente durante la tarde de este lunes 9 de noviembre, debido a las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas para la alta cordillera de la región de Valparaíso.

La decisión fue adoptada tras una reunión del comité de Coordinación Chilena y Argentina, instancia en la que se analizaron los reportes técnicos entregados por ambas vialidades.

Según informó el Complejo Fronterizo Los Libertadores, las inestabilidades climáticas anunciadas podrían afectar las condiciones de circulación y poner en riesgo la seguridad de quienes transitan por la ruta.

De acuerdo con lo comunicado por las autoridades, el cierre de las barreras de Guardia Vieja, en Chile, y Uspallata, en Argentina, se concretó a partir de las 16:00 horas de este lunes, considerando el horario correspondiente a cada país.

En tanto, el túnel internacional dejó de operar a las 18:00 horas de Chile y Argentina, quedando suspendido el tránsito para todo tipo de vehículos, tanto en viajes internacionales como locales.

La próxima actualización oficial sobre el estado del paso fronterizo fue programada para este martes 10 de noviembre, a las 09:00 horas, cuando se entregará un nuevo reporte considerando la evolución de las condiciones meteorológicas y la seguridad para transitar por la ruta.

Desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores recomendaron a los usuarios mantenerse informados antes de realizar sus viajes, monitoreando las cuentas oficiales de X @UPFronterizos y @CFLosLibertador, donde se comunicarán oportunamente eventuales novedades sobre la apertura o continuidad del cierre.

PURANOTICIA