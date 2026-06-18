Paso fronterizo Los Libertadores suspende tránsito internacional por nevadas y bajas temperaturas en zona de alta cordillera

El Sistema Integrado Cristo Redentor suspendió de manera preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos a través del paso fronterizo Los Libertadores; esto, por las complejas condiciones meteorológicas en la alta cordillera.

La decisión fue adoptada tras una coordinación entre las autoridades chilenas y argentinas, considerando los reportes de ambas vialidades respecto de las inestabilidades climáticas registradas en la zona de montaña.

Las nevadas y las bajas temperaturas presentes en la alta cordillera no garantizan condiciones seguras de transitabilidad para los usuarios de la ruta internacional, motivo por el cual se determinó el cierre temporal del corredor bioceánico.

Cabe hacer presente que la medida adoptada en la zona fronteriza comenzó a regir desde las 08:00 horas de Chile y las 09:00 horas de Argentina de este jueves 18 de junio, manteniéndose cerrado el túnel internacional hasta nuevo aviso.

Desde la coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores señalaron que cualquier tipo de actualización respecto del estado de la ruta internacional Chile-Argentina será informada oportunamente a través de los canales oficiales.

Asimismo, recomendaron a los usuarios monitorear las plataformas oficiales de información fronteriza antes de emprender viajes hacia la cordillera, con el fin de conocer eventuales cambios en las condiciones de apertura del paso.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las restricciones vigentes y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos mientras persistan las condiciones adversas en la zona de la alta cordillera que comunica a ambas naciones.

PURANOTICIA