“Pasó al lado mío”: Dirigente de Placilla relata espeluznante reencuentro “fortuito” con sujeto que lo agredió en un paradero de buses

El dirigente vecinal y vocero de la coordinadora "Que Pase la Micro", Edgar Eldredge, sumó un nuevo antecedente tras la brutal golpiza que denunció la semana pasada en Placilla Nuevo. Cabe recordar que el pasado miércoles 30 de septiembre, el dirigente fue increpado y agredido en calle España con Bélgica por un desconocido que lo cuestionó por un presunto vínculo con la alcaldesa Camila Nieto —a propósito de su trabajo como funcionario honorario en el almacén municipal—, ataque que derivó en la constatación de lesiones y en una condena pública de la Municipalidad de Valparaíso por considerarlo un hecho de violencia política. Sin embargo, la situación escaló nuevamente durante el fin de semana.

El dirigente relató en entrevista con Puranoticia.cl que el día sábado volvió a cruzarse cara a cara con el mismo sujeto mientras esperaba la locomoción colectiva en el mismo sector. "Se me cruza el tipo y de verdad que me dio una sensación de vulnerabilidad gigante. Mucho miedo", expresó Eldredge, añadiendo que "pasó al lado mío y yo estaba conversando con un vecino’’. Cuando se le pregunta si esta persona le dirige la palabra el menciona que ‘’nada, pero igual uno queda, por supuesto que queda con miedo".

A pesar del temor tras el reencuentro, Eldredge reveló que los parientes del agresor tomaron contacto con él tras el ataque inicial. "El día jueves (…) me llaman familiares de este personaje. Muy también asustado, pidiéndome las disculpas pertinentes, por supuesto que yo las tomo", señaló, precisando que "creo que eran sobrinos de esta persona", por lo que el sujeto ya se encuentra "totalmente identificado".

Respecto a las causas del ataque, el dirigente ha evaluado las distintas hipótesis sobre el motivo de la persecución en su contra. "Para mí que este tipo es un desquiciado, que hay locos pillos también y que eso hay que, por supuesto, descartar las policías, el que le pagaron para que me pegara, no lo sé", indicó el vocero, agregando además lo conversado con el entorno del sujeto: "Por lo que me dijo la familia, es que este tipo le pega a su mamá que tiene 80 años, ya se fue su papá de la casa, es fanático de no sé qué partido".

Asimismo, Eldredge se refirió al impacto psicológico que le ha generado esta agresión en su vida cotidiana y en su labor comunitaria. "Lo que uno siente, se siente muy amedrentado, empieza a sentir miedo de salir a la calle, en términos psicológicos, también se ve bien el tema de al ser dirigente que uno está expuesto a denunciar el tema de la locomoción, a denunciar un sinfín de tema, pero uno lo hace con el fin de exigir un mejor calidad de vida para la comunidad", enfatizó sobre la exposición que enfrenta al liderar demandas sociales en el sector.

Ante la incertidumbre del caso, Eldredge insistió en la necesidad de que la justicia reaccione con rapidez. "Voy a hacerlo todo lo humanamente posible por golpear todas las puertas porque tiene que estar encerrado una persona que le hace daño a su familia, que le hace daño a personas, en este caso a mí me pasó, y le puede hacer daño al resto", concluyó el dirigente, a la espera de acciones legales.

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