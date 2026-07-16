Pasarela Yolanda de Valparaíso presenta riesgo de colapso en medio de sistema frontal

Una alta preocupación existe entre los vecinos de Valparaíso, esto producto de el estado en el cual se encuentra la pasarela Yolanda, la cual aseguran se encuentra en riesgo de colapso.

Recordemos que durante este jueves 16 de julio un intenso sistema frontal afecta a la región de Valparaíso, el cual ha estado principalmente protagonizado por intensas ráfagas de viento, lo que mantendría en riesgo a la estructura.

Los vecinos del sector de la Ciudad Puerto temen que finalmente la emblemática pasarela Yolanda no resista las inclemencias meteorológicas, y termine cayendo sobre la Avenida España.

PURANOTICIA