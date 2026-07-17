Parte del techo del Mall Marina de Viña del Mar cae en pleno patio de comidas

Diversas complicaciones se han registrado durante la jornada de este viernes en el Mall Marina de Viña del Mar, producto de las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento asociadas al sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso.

Según reportes de clientes y trabajadores del centro comercial viñamarino, parte del cielo falso del patio de comidas se desprendió y cayó al interior del recinto, situación que quedó registrada en imágenes compartidas en redes sociales.

Asimismo, trabajadores del establecimiento señalaron que los baños permanecen cerrados debido al colapso de las cañerías, mientras que también se han reportado goteras en distintos pasillos del recinto comercial ubicado en 14 Norte.

A ello se suma la preocupación por la presencia de varias láminas metálicas sueltas en la estructura del Mall Marina Oriente, las que, de acuerdo con usuarios, podrían desprenderse hacia la vía pública debido a la intensidad del viento.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas ni el centro comercial ha emitido algún pronunciamiento oficial respecto de las situaciones reportadas.

PURANOTICIA