Un nuevo robo afectó a la Parroquia San Benito de Viña del Mar, desde donde denunciaron la sustracción de objetos sagrados y equipos de audio que eran utilizados durante las celebraciones litúrgicas y distintas actividades de la comunidad.

A través de un comunicado dirigido a sus feligreses, el recinto religioso expresó su preocupación por el delito y lamentó la pérdida de elementos que formaban parte de su funcionamiento habitual y que estaban destinados al desarrollo de sus labores.

Desde la parroquia señalaron que lo ocurrido trasciende el perjuicio material, debido a que los artículos sustraídos eran utilizados cotidianamente en ceremonias y encuentros religiosos, por lo que su ausencia afecta directamente la vida comunitaria y espiritual.

Frente a este nuevo hecho, hicieron un llamado a cuidar y proteger los espacios destinados al encuentro religioso, destacando que también forman parte del patrimonio de la comunidad.

Finalmente, agradecieron las muestras de solidaridad recibidas por parte de sus feligreses y llamaron a mantener la unidad para enfrentar este episodio.

PURANOTICIA