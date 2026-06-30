Parque Barón alcanza 87% de avance y proyecta su apertura entre noviembre y diciembre

Autoridades inspeccionaron las obras del proyecto Parque Barón, en Valparaíso, que actualmente presentan un 87% de avance, instancia donde se destacó que los trabajos se están desarrollando de acuerdo con los plazos previstos, lo que permitirá que este nuevo espacio público abra sus puertas entre noviembre y diciembre de este año.

El proyecto contempla un parque costero con un paseo de casi 400 metros de extensión, equivalente a cerca de cinco cuadras, que permitirá recuperar el acceso público al borde del mar. También incluye la renovación del Muelle Barón, áreas verdes y espacios para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas y comerciales.

En ese sentido, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sostuvo que "este es un proyecto emblemático que estamos desarrollando junto a la alcaldesa Nieto, su equipo, y la Empresa Portuaria de Valparaíso. Es la inversión más importante que se ha realizado en Valparaíso en los últimos 30 años: son $20 mil millones”.

Durante el recorrido, adelantaron que se estudiarán medidas para incorporar una mayor cantidad de árboles y estructuras que generen sombra para sus visitantes.

BODEGA SIMÓN BOLIVAR

De igual forma, se fijó un compromiso de avanzar en el edificio destinado a los deportes náuticos y en la definición del futuro de la Bodega Simón Bolívar, como parte de una segunda etapa del proyecto.

La propuesta busca que las bodegas incorporen actividades turísticas, educativas y económicas vinculadas al mar, entre ellas espacios para la comunidad de buzos, exhibiciones de hallazgos marinos, imágenes del fondo oceánico y centros de estudio relacionados con la actividad náutica.

Poduje afirmó que "queremos que este lugar sea un polo turístico y económico para Valparaíso, que atraiga visitantes, tenga un componente educativo para nuestros niños y contribuya a levantar la economía de la ciudad”.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró el avance de las obras y sostuvo que "estamos muy contentas porque a este parque, que hemos esperado y anhelado durante tanto tiempo, le queda muy poco. Pronto tendremos una fecha para la recepción de las obras y podremos recuperar nuestro acceso al mar”.

La jefa comunal también destacó que "la Bodega Simón Bolívar es fundamental, no solo para promover el desarrollo económico de nuestra ciudad, sino también desde el punto de vista patrimonial”.

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