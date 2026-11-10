¿Paro en los puertos de Valparaíso y San Antonio? Delegado Millones aborda anuncio que apunta a movilización de 140 camiones

Una eventual paralización de los puertos de Valparaíso y San Antonio generó preocupación durante la mañana de este martes 10 de noviembre, luego de que un dirigente del movimiento No+TAG anunciara que 140 camiones se movilizarían en la región para sumarse a las protestas de los transportistas a nivel nacional.

"Se va a paralizar San Antonio y Valparaíso. Me acaban de avisar. Son 140 camiones que se van a movilizar en la zona, también coordinados por No+TAG", aseguró el representante del movimiento, quien se acercó a un equipo del matinal de Chilevisión minutos antes de las 10:00 horas para dar a conocer esta información.

En esa instancia, el dirigente sostuvo que la movilización aumentaba su presencia fuera de la región Metropolitana y que ya existían camiones apostados en distintos puntos. En ese contexto, advirtió que "el paro está creciendo en regiones, donde ya tenemos camiones apostados. Los puertos de San Antonio y Valparaíso se van a paralizar".

Sin embargo, el anuncio fue desmentido categóricamente por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien aseguró ante los medios de prensa que los antecedentes entregados por el representante de No+TAG no correspondían a la situación que se registraba en los terminales portuarios.

"Esa información, hasta las 10 de la mañana, es falsa. Nosotros hemos trabajado desde anoche, desde la 1 de la mañana, con Carabineros. Hemos entregado un reporte hora a hora y esa es una información que hizo circular una persona de No+TAG, ya lo hemos verificado", afirmó la autoridad en un punto de prensa.

De igual manera, Millones agregó que "ciertamente, la información oficial que nos entrega el puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio y la Prefectura de Carabineros de ambas ciudades, es que esa información no es efectiva".

Finalmente, el delegado presidencial regional de Valparaíso insistió en que "los camioneros de la región no han convocado a ningún paro ni bloqueo y, por tanto, desmiento tajantemente esa información de bloqueo de puertos. Ustedes pueden observar acá que el puerto está funcionando en la más absoluta normalidad".

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