En un escenario que podría tener consecuencias mucho más allá del conflicto laboral que mantienen los trabajadores contratistas de Enap, la Refinería Aconcagua, ubicada en Concón, enfrenta el riesgo de quedarse sin el abastecimiento necesario para continuar sus operaciones. Esto, debido a que el buque tanque petrolero (Crude Oil Tanker) «Cabo Támar» permanece a la gira frente a las costas de Quintero, sin poder recalar en el muelle debido al bloqueo que mantienen los trabajadores movilizados.

La situación abre un escenario de especial preocupación para la zona central, teniendo en cuenta que una eventual detención de las plantas impediría procesar el combustible que abastece a las regiones de Valparaíso y Metropolitana. De concretarse ese escenario, el impacto podría extenderse a millones de personas y generar una complicación de gran magnitud en el suministro de combustibles.

El problema se produce en medio de un conflicto que se arrastra desde octubre y que tiene como eje la renovación del Acuerdo Marco que regula beneficios y condiciones laborales para trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Las organizaciones sindicales, tanto de Concón como de Quintero, cuestionan aspectos económicos, condiciones laborales y, especialmente, diferencias relacionadas con el reconocimiento de trabajadores y los términos del documento que debe formalizar los compromisos entre las partes.

A ello se suma el deterioro de las relaciones entre los dirigentes y la estatal, que ha llevado a movilizaciones en distintos puntos de la zona. En Concón, por ejemplo, las protestas de los trabajadores han incluido bloqueos de los accesos a la Refinería Aconcagua, mientras que en la vecina comuna de Quintero los trabajadores mantienen paralizado el muelle Asimar, impidiendo el ingreso de embarcaciones.

NEGOCIACIONES ESTANCADAS

Pese a las instancias que se han abierto para intentar destrabar el conflicto, las conversaciones se encuentran actualmente en un tiempo muerto. Según los antecedentes entregados por los trabajadores, se han desarrollado tres procesos de mediación con participación de la Dirección del Trabajo, pero ninguno de ellos ha conseguido acercar posiciones ni permitir un acuerdo, por lo que hablan de "intransigencia" de parte de la empresa estatal a la hora de sentarse a conversar.

Así lo manifestó Leonardo Aqueveque, presidente de la Federación de Trabajadores Contratistas de Enap Aconcagua, quien aseguró a Puranoticia.cl que "conversaciones con Enap no tenemos porque ellos hoy día tuvieron una reunión con las empresas. Hoy día hay dos focos: uno está relacionado con el tema del descuento de los días y el descuento de una bonificación que tenemos, y hay otro tema relacionado al Acuerdo Marco en sí. Hoy día Enap tuvo una reunión con las empresas y les dijeron que tenían que hacerse cargo de eso y les manifestaron que había un acuerdo con nosotros, pero la verdad es que nosotros no tenemos ningún acuerdo con ellos".

El dirigente también manifestó sus reparos frente a la forma en que Enap está abordando el conflicto con las empresas contratistas, planteando que "yo creo que piensan que amenazando a nuestros empleadores creerán que nos van a amedrentar. Sospecho que algo así debe ser porque no entiendo la dinámica".

Aqueveque agregó que "yo me he reunido con varias empresas contratistas, pero ellos como Enap han llamado por teléfono, pero es más de lo mismo porque ellos manifiestan que no hay ninguna cosa por sobre lo que hemos conversado. (...) Ellos están en una posición de intransigencia y ellos dicen que esto es y esto es nomás".

EL BUQUE CABO TÁMAR

Pero mientras las conversaciones permanecen totalmente detenidas, el conflicto comienza a adquirir una dimensión operacional que podría repercutir directamente en el abastecimiento de combustibles en la zona central de nuestro país. Esto, debido a que el buque «Cabo Támar» se encuentra a la gira y no puede descargar en el muelle de Quintero debido a la movilización de los trabajadores contratistas.

De acuerdo con la explicación entregada por Aqueveque, el producto que transporta la embarcación es necesario para mantener el funcionamiento de la planta de Concón. Por esa razón, la imposibilidad de descargarlo en el muelle Asimar de Quintero podría obligar a detener las instalaciones de la Refinería Aconcagua.

"Lo que pasa es que la planta de Enap tiene que funcionar con combustible y ellos quedaron sin abastecimiento para la planta, por lo que necesitan que se descargue el producto que trae ese busque. Lo que ocurre hoy día es que nosotros tenemos un bloqueo del muelle y no estamos permitiendo que entre el buque. Todas las empresas están trabajando con normalidad, pero Enap no. Entonces ellos nos han pedido que tengamos gestos de buena voluntad, como le llaman ellos, pero nosotros ya llevamos siete gestos de buena voluntad con ellos y resulta que ninguno ha movido la aguja. Y hoy día los viejos, los propios viejos (en referencia a sus compañeros), nos dicen que ya les dejamos meter tres buques anteriormente porque tenían la misma complicación, pero la verdad es que con la gente con la que estamos conversando de Enap no quieren llegar a un entendimiento", explicó el dirigente.

Asimismo, el representante de los trabajadores movilizados en Concón y Quintero advirtió que "si el buque no descarga, la planta en Concón no puede funcionar porque se mantiene funcionando con producto. Entonces tienen que detener las plantas y al detener las plantas después para echarlas a andar son varios días".

La advertencia es especialmente relevante porque la Refinería Aconcagua cumple un papel estratégico en la producción de combustibles para la zona central. Por lo mismo, una eventual paralización de sus operaciones podría generar un impacto de gran alcance, particularmente en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Se trata de un riesgo que, de materializarse, transformaría una disputa laboral de trabajadores contratistas en una contingencia de abastecimiento de alcance nacional.

DESCARTAN NUEVOS GESTOS

Leonardo Aqueveque también explicó que la decisión de mantener bloqueado el muelle ubicado en Quintero responde al desgaste que existe entre las bases sindicales, luego de que, según indicó, anteriormente permitieran el ingreso de embarcaciones para evitar complicaciones operacionales de Enap.

El dirigente reconoció que "lo que me molesta de ellos es que en varias oportunidades nos han dicho que somos responsables de esto, pero nos han pedido un montón de veces que cedamos para el funcionamiento de la empresa. Una cosa es que tengamos buena voluntad y otra cosa distinta es que nos hagan hacer el papel de tontos. Entonces hoy día son los propios viejos, nuestras propias bases, las que nos dicen que no hagamos más gestos, si estos locos le piden ayuda porque se ven en un apuro, pero después se olvidan de todo esto. A ninguno de nosotros nos tiene muy gratos esta cuestión, pero va a ser la única forma de llegar a un acuerdo".

ENAP NO ABORDA EL PUNTO

Consultados por las consecuencias del paro de trabajadores contratistas en Concón y en Quintero, desde la empresa estatal informaron mediante un comunicado que desde el jueves 12 de noviembre, un grupo de trabajadores "mantiene bloqueado el acceso al muelle Asimar, en Quintero, por lo que ha sido reprogramada la atención de las naves".

Sin referirse a la gravedad del posible desabastecimiento, agregaron que "Enap rechaza estas acciones de fuerza, que afectan el normal funcionamiento de instalaciones clave para el suministro de combustibles en el país, y hace un llamado a todas las empresas contratistas a cumplir con sus obligaciones contractuales y evitar cualquier acción directa o indirecta que pueda afectar la seguridad de las personas y la continuidad operacional, valores intransables de nuestra compañía".

Tal como expresaron en sus comunicados anteriores, afirmaron que "la empresa ha mantenido informadas a las autoridades regionales y centrales y está en coordinación con la Delegación Presidencial, Carabineros y autoridades sectoriales correspondientes".

Finalmente, y también tal como ya habían expresado en las otras comunicaciones, "en el marco de la renovación de los acuerdos marco voluntarios, Enap ya ha suscrito acuerdos con tres de las cuatro federaciones de trabajadores contratistas y reitera su disposición a continuar el diálogo con la federación restante".

Así, el conflicto entre los trabajadores contratistas y Enap se mantiene sin una salida a la vista, con las conversaciones paralizadas, tres mediaciones sin resultados positivos y un buque petrolero que no puede descargar el producto requerido por la refinería de Concón. La preocupación ya no se limita a la continuidad de las movilizaciones o a las consecuencias laborales de la disputa: ahora también está sobre la mesa el riesgo de que una de las principales instalaciones de producción de combustibles de la zona central de nuestro país deba detener sus operaciones.

PURANOTICIA