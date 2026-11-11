Paro de camioneros también complica a la ruta 68 de Valparaíso: una veintena de máquinas ocupa una pista en Placilla

El paro de camioneros continúa generando complicaciones en distintas rutas del país, con uno de sus principales focos de congestión en la ruta 68 que une Santiago con Valparaíso, donde la movilización de los transportistas mantiene reducida la capacidad vial y provoca tránsito lento durante la mañana de este miércoles.

Las mayores dificultades se concentran en el kilómetro 12 de esta carretera, específicamente en el sector Ciudad de Los Valles, en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana. Sin embargo, las consecuencias de la movilización también se hacen sentir en la región de Valparaíso, donde se registran problemas para quienes circulan por esta importante vía de conexión.

En concreto, a la altura del enlace con el camino La Pólvora, en la localidad de Placilla de Peñuelas, una veintena de camiones mantiene bloqueada una de las pistas en dirección a Valparaíso, situación que ha ralentizado el desplazamiento de los vehículos por ese tramo de la ruta 68.

De esta manera, aunque el principal punto de complicaciones se encuentra en territorio metropolitano, la movilización también está afectando la circulación en la región de Valparaíso, con una pista parcialmente ocupada por los transportistas en las cercanías de Placilla de Peñuelas.

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