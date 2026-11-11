Paro de camioneros suma 149 máquinas detenidas en rutas de la región de Valparaíso: a un conductor se le aplicó la Ley Antibarricadas

Un total de 149 camiones permanecían detenidos en las bermas de distintas rutas de la región de Valparaíso hasta la tarde de este miércoles 11 de noviembre, en el marco del paro de camioneros. Pese a la presencia de estas máquinas en distintos puntos, Carabineros informó que no existen vías obstruidas, por lo que el tránsito continúa funcionando, aunque con una circulación más lenta en algunos sectores.

El balance entregado por las distintas prefecturas policiales da cuenta de camiones estacionados en cuatro zonas de la región. La mayor concentración se registra en la jurisdicción de Valparaíso, donde se contabilizan 71 vehículos distribuidos en distintos tramos de la ruta 68 que conecta con la región Metropolitana.

En Placilla hay 35 camiones detenidos; otros cuatro se encuentran en el retorno hacia el camino La Pólvora; 20 permanecen en la ruta 68, en Casablanca, y otros 12 están en dirección a esa misma comuna, también por la mencionada carretera.

En la jurisdicción de la Prefectura de Marga Marga-Quillota, en tanto, se registran 24 camiones detenidos en La Calera, en ambos sentidos, cerca del acceso a Artificio. En esta zona de la región no se han producido dificultades y, además, existe un oficial a cargo en cada lugar donde permanecen los vehículos, manteniendo un diálogo permanente con los transportistas para evitar que bloqueen la ruta.

A estos puntos se suman otros 10 camiones en La Ligua, bajo la jurisdicción de la Prefectura de Aconcagua, y 44 en el sector de Malvilla, correspondiente a la Prefectura de San Antonio. Así, la cifra regional alcanza las 149 máquinas detenidas en las bermas.

FALTA INTERLOCUTOR REGIONAL

Al abordar el desarrollo de la movilización, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo que una de las principales dificultades para avanzar en las conversaciones es la falta de un representante que pueda actuar como interlocutor de los camioneros en la región.

"La mayor complicación que uno tiene es que no hay un interlocutor en la región. Aquí hay una una organización formal, son trabajadores, personas de uno o dos camiones que se han sumado, entonces es difícil dialogar. Por eso es que el diálogo ha sido de los carabineros y de las autoridades locales, comuna por comuna, o donde está la obstrucción", explicó.

En ese sentido, señaló que están a la espera de lo que decida el gremio de Fedequinta respecto a si se suman o no al paro: "Si se suma Fedequinta, tú vas a tener un interlocutor, con un grupo que no están todos asociados, entonces también es difícil. Pero esperamos que las conversaciones que está llevando nuestro Gobierno con los diferentes gremios pueda avanzar", indicó.

Millones también se refirió a las medidas adoptadas frente a eventuales obstrucciones de las vías. Según indicó, "ya se han cursado algunos partes empadronados y hay una sola infracción por la Ley Antibarricadas. Eso se les ha explicado a los carabineros que están en la ruta, de que si los camioneros están detenidos no hay ninguna infracción, pero que si cruzan y obstruyen el paso de cualquier vehículo, Carabineros tiene que actuar apegado a la ley, que en este caso es cursar la infracción por la Ley Antibarricadas. Esperamos que eso no prospere. Hasta el minuto hemos tenido un diálogo fluido con todos los camioneros de la región de Valparaíso", afirmó.

PUERTOS EN NORMALIDAD

Otro de los puntos abordados por la autoridad fue el funcionamiento de los terminales portuarios de Valparaíso y San Antonio, luego de que surgieran advertencias sobre posibles bloqueos en ambos recintos. Millones descartó que esa situación se esté produciendo y aseguró que las operaciones continúan desarrollándose normalmente.

"Para la tranquilidad de todos, los puertos están funcionando normalmente. Se había señalado ayer una campaña del terror de que iban a estar bloqueados los puertos de San Antonio y de Valparaíso. El puerto de San Antonio está funcionando normalmente porque además hay un ingrediente, recordemos estuvieron parados siete días por tener bloqueados los almacenes extraportuario, por tanto los camiones están trabajando con normalidad, lo mismo que Valparaíso", sostuvo.

Finalmente, el delegado presidencial llamó a considerar el impacto que una eventual paralización del transporte podría tener en la actividad exportadora, especialmente por el inicio de la temporada de la fruta. "Además, esta es la temporada de la fruta. Por eso, si el camión se para, no gana", concluyó.

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