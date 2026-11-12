Paro de camioneros sigue escalando en la región de Valparaíso: máquinas movilizadas aumentan a 259 con adhesión de Fedequinta

El paro de camioneros continúa creciendo en la región de Valparaíso. Durante las últimas horas se incorporó Fedequinta, uno de los gremios más importantes del transporte de carga regional, que comenzó a movilizarse desde este miércoles 11, ampliando así el alcance de una paralización que se desarrolla en varios puntos del país.

La adhesión de la agrupación quedó reflejada en el balance entregado este jueves por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien informó que 259 camiones se encuentran movilizados en cinco puntos de la región, frente a los 149 contabilizados durante la jornada anterior. Se trata de un incremento de 110 vehículos.

Los puntos identificados por Carabineros corresponden a San Antonio, La Ligua, La Calera, Viña del Mar y Valparaíso. No se mencionó a San Felipe, que de hecho inició una caravana hacia el centro de la comuna. Según Millones, hasta el momento no existen cortes de rutas, debido a que los transportistas se han instalado en las bermas o en una de las pistas, permitiendo que el tránsito continúe, aunque con mayor lentitud.

"Hasta el minuto no existe ningún corte de ruta, ya que se han tomado la berma o una pista. Carabineros está en todos los lugares controlando que no exista bloqueo", sostuvo la primera autoridad de Gobierno en la región, quien advirtió que "si algún camionero bloquea una ruta o atraviesa un camión, se aplica la Ley Antibarricada".

Cabe recordar que el conflicto de los camioneros tiene como principal origen el incremento de los precios de los combustibles, que ha elevado los costos de operación del transporte de carga. Por ello, los transportistas han exigido medidas para contener esas alzas y han mantenido conversaciones con el Ejecutivo, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo que permita poner término a las movilizaciones.

El representante del Gobierno en la región agregó que han existido conversaciones con dirigentes y transportistas, incluidos aquellos que no pertenecen a organizaciones gremiales. En ese contexto, la autoridad regional detalló que "hemos tenido un buen diálogo, todas las autoridades locales y particularmente los delegados han estado conversando con ellos y con los diferentes prefectos de Carabineros".

En su caso personal, explicó que fue al cruce de la ruta 68 con camino La Pólvora, donde "conversé con los dirigentes de Fedequinta, con los cuales dejamos las reglas claras sobre esta movilización, porque lo que no puede ocurrir es que nos corten los accesos a los puertos o a otros lugares de actividad económica o de salud".

Millones afirmó también que, "hasta el minuto, se ha mantenido ese respeto y las rutas están normales, ciertamente que con una mayor lentitud, dado que se está tomando una pista o eventualmente la berma y eso puede poner alguna situación de riesgo". Asimismo, destacó que "hemos tenido también la colaboración de la concesionaria para establecer señalizaciones, porque lo que nos importa es proteger la vida de los mismos transportistas y también de la prensa que está en el lugar".

También descartó tajantemente problemas de abastecimiento en la Quinta Región y aseguró que las estaciones de servicio funcionan con absoluta normalidad.

En relación con las conversaciones que se desarrollan a nivel central, el delegado presidencial regional reiteró las propuestas levantadas por el Ejecutivo diciendo que "al margen de que se siguen las conversaciones con los gremios, en este caso en Santiago, el Gobierno ya hizo una oferta interesante a los gremios: congelamiento del alza de la tarifa hasta enero del próximo año, por 90 días, y también la eliminación de esta alza que ocurriría el día jueves con efecto retroactivo, más otras medidas que el Gobierno viene trabajando con los diferentes gremios desde marzo".

Por último, sostuvo que "esperamos que exista el diálogo porque no hay motivos hoy día para que exista esta paralización que tiene efectos y consecuencias en la economía del país y también costos sociales, donde a veces se obstaculiza un paradero, hay riesgo para las personas que tienen que caminar a pie, pero aquí en la región de Valparaíso, al minuto, ha funcionado todo con normalidad".

Así, el paro suma nuevos participantes en la región, con 259 camiones distribuidos en cinco puntos y la incorporación de Fedequinta. Mientras continúan las negociaciones entre el Gobierno y los gremios, Carabineros mantiene presencia en los sectores movilizados para evitar interrupciones del tránsito y eventuales bloqueos de rutas.

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