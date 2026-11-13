Paro de camioneros pierde fuerza en Valparaíso: Delegado Millones reporta sólo 15 vehículos movilizados en ruta de Viña del Mar

El paro de camioneros en la región de Valparaíso comenzó a perder fuerza tras el acuerdo alcanzado la noche de este jueves 12 de noviembre en el palacio de La Moneda entre el Gobierno y las principales organizaciones del transporte de carga.

De acuerdo con el balance entregado por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, de los 259 camiones que llegaron a mantenerse movilizados en la zona, este viernes sólo 15 permanecían en esa condición, específicamente a un costado del camino que conduce a la base aérea de Torquemada, entre Viña del Mar y Concón.

La autoridad informó que los cuatro puntos que concentraron las movilizaciones fueron desactivados: ruta 68, sector camino La Pólvora; ruta 68, camino a Casablanca; Malvilla, en San Antonio; y en La Ligua. A ellos se sumó después un punto en el camino al aeropuerto Torquemada, donde todavía permanecen los 15 vehículos.

"Hoy en la mañana, solo ha amanecido una cantidad de camiones menor, que son 15, que se ubican a un costado de la ruta que va al aeropuerto de Torquemada", explicó Millones, quien aseguró que se ha mantenido un diálogo permanente con los transportistas y que, hasta el momento, no han provocado desórdenes.

El delegado advirtió, sin embargo, que si los camiones llegan a obstaculizar alguna pista o bloquear la vía, se aplicará la Ley Antibarricadas. "Ciertamente que se les ha advertido que si obstaculizan la rutas, ya sea una pista o cortan, se les aplicará la Ley Antibarricadas. Hasta el minuto no han creado ningún tipo de desorden".

Si bien, durante el desarrollo del paro no se registraron cortes de ruta, se dieron a conocer dos episodios en Valparaíso y La Ligua, donde camiones fueron atravesados en las vías y sus responsables recibieron infracciones bajo la Ley Antibarricadas.

"El paro ha terminado, hay un buen acuerdo que ha hecho nuestro Gobierno para el beneficio de todos los camioneros de Chile y también por la seguridad en general, porque esta suspensión o congelamiento del combustible es para todos, así que es una buena noticia", afirmó la autoridad, quien manifestó su expectativa de que los 15 camiones que continúan en Viña del Mar depongan su movilización.

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