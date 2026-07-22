Parlamentarios exigen medidas urgentes para reactivar la Caleta Portales de Valparaíso tras 10 días de paralización por el temporal

La senadora de la región de Valparaíso, Karol Cariola, junto a parlamentarios de las comisiones de Pesca de la Cámara y el Senado, además de representantes del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, solicitaron al Gobierno adoptar medidas urgentes para recuperar la operación de la caleta, cuyos trabajadores llevan 10 días sin poder desarrollar sus faenas debido a los daños provocados por el temporal y las marejadas.

La situación fue expuesta por la parlamentaria y por el presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, Pedro Tognio, ante la Comisión de Pesca del Senado.

Tras conocer los antecedentes, la instancia acordó de manera unánime oficiar al Ministerio de Economía, a la Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Delegación Presidencial de Valparaíso para que se adopten las medidas correspondientes.

“Llevan 10 días sin poder trabajar y sufrieron daños en herramientas fundamentales para desarrollar sus faenas. Por eso hemos solicitado al Gobierno que destine todos los recursos necesarios para reponer la grúa, que es el corazón del trabajo de la pesca artesanal en Caleta Portales, y para recuperar las herramientas que les permitan retomar su actividad lo antes posible”, señaló Cariola.

La senadora anunció además la presentación de un proyecto de acuerdo ante el Senado para solicitar la reparación o reposición de la grúa dañada, la implementación de una solución transitoria antes del inicio de la veda biológica de septiembre y apoyos económicos y productivos para las cerca de 500 personas que dependen directa o indirectamente de la actividad de la caleta. La iniciativa también solicita recursos para recuperar infraestructura, herramientas y equipos dañados por el temporal.

En esa línea, el presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, Pedro Tognio, explicó que la grúa hidráulica dañada es indispensable para el funcionamiento de la caleta. “Es la única caleta de la V región que tuvo que le fue tan mal con el temporal, nos afectó el corazón de la caleta. Llevamos diez días sin trabajar y tenemos familias que alimentar. Necesitamos una solución urgente, aunque sea transitoria, para que los pescadores podamos volver a trabajar”.

Por su parte, el diputado y expresidente de la comisión de Pesca, Jorge Brito, sostuvo que “nuestros pescadores de Valparaíso están teniendo que sobrevivir al aumento del precio de los combustibles por el manejo del ministro Quiroz, como también al retiro de la nueva ley de pesca, y ahora, además, a este temporal que se podría recuperar con los fondos de Indespa que el Gobierno ha recortado”.

“Hacemos un llamado a que el Gobierno no sepulte a la pesca artesanal y que lo demuestre mediante los recursos necesarios para la recuperación de la grúa. No queremos nada gratis, queremos las condiciones mínimas para poder desarrollar la actividad, y eso es lo que exigimos que el Gobierno pueda comprometer con prontitud”, indicó.

Asimismo, como representante de Valparaíso, el diputado Jaime Bassa, así como las diputadas Marisela Santibáñez y Carolina Tello, integrantes de la comisión de Pesca de la Cámara, también respaldaron el llamado a responder con urgencia frente a la situación de las familias de Caleta Portales y advirtieron que no se puede ignorar el impacto social y económico que ha provocado la paralización. Por su parte, Tello expresó su respaldo desde la Región de Coquimbo, donde al menos diez caletas también resultaron afectadas por el temporal, y planteó la necesidad de levantar una respuesta común para la pesca artesanal del país.

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