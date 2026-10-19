Papudo y Zapallar reprochan criterios del Mineduc por mantener las clases pese a riesgos del sistema frontal

La decisión del Ministerio de Educación de suspender las clases este martes 20 de octubre en distintas comunas de la región de Valparaíso generó molestia entre los alcaldes de Papudo y Zapallar, quienes cuestionaron que ambas comunas quedaran excluidas de la medida, pese a que enfrentarán el mismo sistema frontal y presentan condiciones de riesgo asociadas a las precipitaciones, posibles remociones en masa y desplazamientos de estudiantes desde sectores rurales.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, manifestó su preocupación por la determinación y advirtió que no se estarían considerando las particularidades geográficas de su comuna ni las dificultades que enfrentan diariamente numerosos estudiantes que deben trasladarse desde localidades como Huaquén, Los Molles y Longotoma hacia sus establecimientos educacionales.

A ello se suma la situación de sectores como El Tome y El Romeral, donde existen zonas expuestas a remociones en masa, y Pullally, cuya escuela se encuentra próxima a una quebrada susceptible de desbordarse durante episodios de precipitaciones intensas.

“Lamento mucho que no se les brinde la misma protección a todos los niños de la provincia. Los riesgos de los traslados, tanto en Papudo como en Zapallar, son inminentes después de lo que vivimos en el temporal pasado y, por lo tanto, nuestros niños también merecen ser protegidos. Las decisiones sobre suspensión de clases deben considerar no solo las condiciones de los establecimientos, sino también los riesgos asociados a las rutas de acceso, los traslados escolares y la exposición de las localidades rurales”, sostuvo la alcaldesa Claudia Adasme.

La jefa comunal planteó su preocupación al seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, de quien no obtuvo respuesta; el Delegado Regional, Manuel Millones y al Delegado presidencial provincial, Andrés Soza, con quienes habló personalmente para solicitar una revisión de los criterios utilizados para determinar la suspensión de clases.

Una preocupación similar manifestó el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien cuestionó la decisión del Ministerio de Educación, especialmente considerando las consecuencias que dejó el último sistema frontal en la comuna, con socavones, problemas de conectividad y diversas situaciones de emergencia.

En ese contexto, el municipio informó que este martes 20 de octubre las actividades escolares se extenderán únicamente hasta las 13 horas, como una medida preventiva que busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas, permitiendo al mismo tiempo asegurar la entrega de alimentación a los estudiantes beneficiarios y la continuidad de parte de la jornada escolar.

“Me parece que no es responsable la decisión que toma el Ministerio de Educación. Nosotros, como municipio, hemos hecho un llamado a nuestros vecinos a actuar con responsabilidad frente a este nuevo sistema frontal, especialmente después de lo que vivimos durante el último temporal y además suspendimos nuestras actividades municipales y resulta contradictorio que el ministerio no nos considere en la medida de suspender las clases. Con esta información, entonces, hemos decidido acortar la jornada escolar hasta las 13 horas, pero creemos que el ministerio todavía está a tiempo de reconsiderar su decisión y adoptar una medida que entregue mayor seguridad a nuestros estudiantes”, señaló el alcalde Gustavo Alessandri.

PURANOTICIA