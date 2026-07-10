Papudo destituye a directivo municipal tras sumario por escándalo de recursos no acreditados en permisos de circulación

La Municipalidad de Papudo inició el cierre de uno de los procesos administrativos más relevantes que mantenía pendiente la comuna desde el año 2023, relacionado con recursos no acreditados por concepto de permisos de circulación de años anteriores, caso que derivó en la notificación de destitución de un directivo.

Según detalló la administración comunal, en el caso de los permisos de circulación, el proceso terminó con una destitución y la aplicación diversas medidas disciplinarias, luego de la revisión de antecedentes asociados a diferencias detectadas entre permisos emitidos y recursos efectivamente ingresados a las arcas municipales.

El caso se originó a partir de observaciones a la emisión, pago, registro y conciliación de permisos correspondientes a años anteriores. De acuerdo con los antecedentes municipales, se detectaron situaciones en que no se acreditó debidamente el ingreso de fondos, además de debilidades en mecanismos de control interno.

Cabe precisar que, a raíz de esto, se implementaron medidas de control a través de mejoras tecnológicas, para evitar que situaciones como estas no ocurran en el futuro.

Paralelamente, al término del sumario administrativo, desde el Municipio de Papudo comunicaron que han insistido ante el Ministerio Público en la necesidad de avanzar en las diligencias vinculadas a la querella presentada, con el objetivo de perseguir las eventuales responsabilidades penales que correspondan en esa materia.

La alcaldesa Claudia Adasme señaló que "una vez conocidos los antecedentes, se activaron las acciones administrativas y penales correspondientes para esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y resguardar el interés municipal. En esa línea, el procedimiento administrativo llegó ahora a una etapa decisiva con la notificación de destitución y otras sanciones administrativas, respetando las etapas, el derecho a defensa y el debido proceso”.

Asimismo, manifestó que “cuando se trata de recursos públicos, no hay espacio para mirar al lado. Los permisos de circulación son ingresos que pertenecen a la comuna, a sus vecinos y vecinas, y cada peso debe estar debidamente respaldado. Por eso, desde el primer momento nuestra obligación fue actuar con responsabilidad, activar los procedimientos correspondientes y permitir que las investigaciones llegaran hasta el final".

LICENCIAS MÉDICAS

En paralelo, el municipio finalizó los sumarios correspondientes sobre los casos de funcionarios que registraron salidas del país mientras se encontraban con licencia médica, donde fueron identificados nueve funcionarios en esta situación.

De ellos, cinco fueron traspasados al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Petorca a fines de 2025, luego del proceso de traspaso de la educación pública; dos terminaron sobreseídos tras presentar su renuncia con anterioridad; uno fue destituido y otro resultó absuelto.

Desde la administración comunal precisaron que cada caso fue revisado en su mérito, considerando los antecedentes disponibles en los respectivos expedientes administrativos, por lo que las decisiones no fueron uniformes, sino determinadas según el nivel de responsabilidad acreditado.

Sobre este punto, la alcaldesa Adasme indicó que “en el caso de funcionarios que viajaron habiendo presentado licencia médica, hemos sancionado en los casos que corresponde y sobreseído cuando no se acreditaron responsabilidades y, en ese sentido, quiero señalar que en Papudo hemos decidido instalar un estándar claro en el sentido de que los recursos municipales se protegen, las responsabilidades se investigan y las decisiones se toman conforme a la ley”.

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