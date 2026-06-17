Papudo destina más de $216 millones para apoyar estudios de 251 jóvenes

Un total de 251 estudiantes de Papudo fueron beneficiados este año con las becas municipales, iniciativa que implicó una inversión superior a los $216 millones, aprobados por el Concejo Municipal, y que busca apoyar la continuidad educativa de jóvenes que cursan estudios de enseñanza media y educación superior.

La convocatoria 2026 incorporó a 86 nuevos beneficiarios, de los cuales 45 corresponden a estudiantes de educación media, 39 a alumnos de educación superior y dos a jóvenes destacados en el ámbito deportivo.

Desde el Municipio destacaron que el programa constituye uno de los principales instrumentos de apoyo social impulsados por la comuna, permitiendo aliviar parte de los costos asociados a la formación académica y deportiva de los estudiantes y sus familias.

La alcaldesa Claudia Adasme señaló que "cuando un estudiante debe abandonar sus estudios por falta de recursos, fracasamos como sociedad. Por eso hemos decidido que en nuestra comuna la educación sea una prioridad y recursos concretos. Estas becas representan una inversión en el futuro de nuestros jóvenes, pero también una señal de apoyo a las familias que día a día realizan enormes sacrificios para que sus hijos puedan seguir avanzando en sus proyectos de vida".

La autoridad agregó que "creemos profundamente que el lugar donde una persona nace no puede determinar hasta dónde puede llegar. Como municipio tenemos la responsabilidad de generar condiciones para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus talentos, cumplir sus metas y aportar al crecimiento de nuestra comuna y del país".

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