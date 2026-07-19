Papudo advierte cortes reiterados del suministro eléctrico y fallas en las telecomunicaciones tras sistema frontal

La Municipalidad de Papudo manifestó su preocupación por las reiteradas interrupciones del suministro eléctrico y las fallas en los servicios de telecomunicaciones que continúan afectando a distintos sectores de la comuna, como consecuencia del sistema frontal que golpeó a la zona central del país.

Las intensas precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento provocaron daños en postes, tendidos e infraestructura eléctrica. Si bien CGE ha desplegado cuadrillas y ejecutado reparaciones en distintos puntos, el servicio ha presentado una recuperación inestable, con sectores donde la electricidad retorna de manera parcial y vuelve a interrumpirse horas más tarde.

A esta situación se suma la falta de conectividad telefónica y de internet, problema que mantiene a numerosas personas incomunicadas y dificulta tanto el contacto entre las familias como la coordinación de las respuestas frente a eventuales emergencias.

Ante este escenario, el municipio informó que ha mantenido comunicación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, solicitando que se adopten las coordinaciones necesarias con las empresas operadoras para restablecer los servicios en las zonas afectadas.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, sostuvo que "la reposición de los suministros básicos debe ser completa y estable, especialmente considerando que todavía existen sectores que no cuentan con electricidad ni telecomunicaciones. Entendemos que este frente de mal tiempo provocó daños importantes y reconocemos el trabajo que han realizado las cuadrillas de CGE en condiciones muy complejas, sin embargo, no basta con que la electricidad regrese durante algunas horas y vuelva a cortarse. Necesitamos una reposición estable y definitiva, porque cada interrupción afecta la calefacción, la conservación de alimentos, las comunicaciones y la seguridad de nuestras familias”, señaló la autoridad comunal.

Adasme agregó que la falta de telefonía e internet ha profundizado la preocupación de la comunidad.

En este sentido señaló que “también tenemos muchas personas incomunicadas. Por eso hemos estado en contacto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, solicitando que las empresas se hagan cargo y restablezcan sus servicios con la mayor rapidez posible. En una emergencia, las telecomunicaciones son esenciales para pedir ayuda, recibir información y mantener el contacto con las familias”, afirmó.

La situación fue abordada durante el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cogrid, realizado durante la jornada de este sábado, instancia en la que participaron autoridades comunales y provinciales.

Durante la reunión, los alcaldes de la provincia de Petorca solicitaron a CGE que mantenga sus cuadrillas y recursos operativos desplegados en el territorio hasta que sea repuesto el último punto sin suministro.

“Esta no es una preocupación exclusiva de Papudo. Como alcaldes de la provincia hemos planteado que CGE no puede retirar sus equipos mientras existan comunidades sin electricidad. Sabemos que hay sectores especialmente afectados, entre ellos distintos puntos de La Ligua, donde una parte importante de la población continúa sin suministro. La recuperación debe llegar a todas las comunas y a cada una de las familias afectadas”, indicó Adasme.