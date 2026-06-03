«Panini Fest»: la fiebre por el álbum del Mundial 2026 llega a Villa Alemana con inédito evento oficial en parque municipal

Una entretenida jornada para los amantes del fútbol, los coleccionistas y las familias de Villa Alemana se vivirá este sábado 6 con la realización del Panini Fest, evento oficial de la marca del álbum del Mundial 2026, que llegará por primera vez a la comuna.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 18:00 horas en el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz y ofrecerá espacios para quienes ya comenzaron a coleccionar su álbum o desean sumarse a la fiebre futbolera que antecede a la Copa del Mundo.

Los asistentes podrán acceder a puntos de venta de sobres y álbumes oficiales, participar en el Desafío Penal Panini, intercambiar láminas con otros coleccionistas, adquirir merchandising exclusivo y disfrutar de concursos, premios y diversas sorpresas.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó que "es tremenda noticia para la ciudad, para los jóvenes y los adultos también, porque viene Panini a Villa Alemana. Panini es el representante oficial del álbum del Mundial y viene a la ciudad. Panini ha ido solamente a tres ciudades en Chile y este sábado 6 de junio viene a Villa Alemana también. Seremos la cuarta en el país y la primera en la Quinta Región”.

La autoridad comunal además extendió una invitación a vecinos de todas las edades para ser parte de esta experiencia. Esto es “a contar de las 10 de la mañana en el Parque Carlos Longhi Ruiz, para que sus hijos puedan venir a cambiar láminas, y no solamente sus hijos, ustedes también pueden disfrutar de un día espectacular. Habrá souvenirs, concursos, muchas sorpresas durante el día, por lo tanto creo que va a ser una actividad familiar segura, que es lo más importante, y que va a entretener todo el día a nuestros jóvenes, a nuestros niños con esta mundialmanía que se está generando”, complementó.

Desde el municipio hicieron un llamado a la comunidad a asistir y disfrutar de una jornada gratuita especialmente pensada para compartir en familia, conocer a otros coleccionistas y vivir de cerca la pasión por el fútbol y el Mundial 2026 en el Parque Carlos Longhi Ruiz, ubicado en avenida Valparaíso 541, Villa Alemana.

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