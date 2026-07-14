Pánico en la "Plaza Vieja" de Quilpué: vecinos denuncian que "jauría" de adolescentes se apoderó del lugar para robar y drogarse

Una creciente sensación de inseguridad es la que denuncian vecinos del sector de la "Plaza Vieja" de Quilpué, quienes aseguran que durante las últimas semanas han sido víctimas de una seguidilla de delitos atribuidos a un grupo de adolescentes que diariamente se reúne en el lugar para consumir drogas y cometer diversos ilícitos.

Según relatan los residentes, los jóvenes –de entre 13 y 17 años– operan en grupos de cinco o seis integrantes, actuando como una verdadera "jauría" para intimidar y asaltar a sus víctimas, las que suelen ser principalmente adultos mayores, aunque también han atacado a familias completas y escolares. Además, este grupo también se desplazaría a la plaza Eugenio Rengifo, donde repetiría el mismo modus operandi.

Una de las víctimas conversó con Puranoticia.cl bajo reserva de identidad y relató el violento episodio que sufrió hace apenas una semana junto a su familia.

"A mí me asaltaron hace una semana con mi familia. Iba con mis dos guaguas, mis papás que son adultos mayores y mi marido, y un grupo de aproximadamente cinco a seis individuos se nos acercan como jauría, nos encierran y le intentan quitar la cartera a mi mamá, por lo cual mi marido reacciona y salen corriendo", contó.

La vecina de la Ciudad del Sol también sostuvo que los adolescentes "están todo el día en la plaza, desde las 12 del día aproximadamente, consumiendo drogas, robando, asechando a las personas. También roban los autos que están alrededor, les quiebran los vidrios, y también lo hacen por el sector del mall nuevo".

A ello agregó que hace dos semanas un vecino fue asaltado a las afueras de su vivienda por el mismo grupo, siendo despojado violentamente de sus pertenencias. Según indicó, los menores serían plenamente conocidos por personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quilpué.

La denunciante también acusó que "hay una venta descontrolada de drogas. Todo esto ocurre donde se está realizando el nuevo baño público de la plaza y ocurre todos los días. Ellos no distinguen ni diferencian edades ni nada, les da lo mismo. Ellos asaltan y se drogan".

Entre los hechos más graves denunciados, la vecina relató que hace algunos días un estudiante fue abordado por un grupo de cinco o seis adolescentes, quienes le robaron su mochila y lo golpearon reiteradamente cerca de las 19:00 horas.

"La situación está descontrolada, ya no se puede vivir tranquilo y las autoridades no han hecho nada. Muchas veces llega Seguridad Municipal, pero están ahí con sus celulares, miran alrededor y no hacen nada porque son menores de edad. Entonces como vecinos ya no sabemos qué hacer porque se da aviso a Carabineros, se da aviso a Seguridad Ciudadana, pero ellos todos los días vuelven", manifestó.

Frente a estas denuncias, Puranoticia.cl tomó contacto con el área de comunicaciones de la Municipalidad de Quilpué para conocer una versión institucional respecto de los hechos denunciados por los vecinos y las eventuales medidas que se estarían adoptando para enfrentar esta situación. Quien abordó el tema fue el director de Seguridad Pública, Andrés Sánchez, quien dio cuenta de las acciones emprendidas.

"Tomamos las acciones pertinentes, coordinando con ambas policías y efectuando la denuncia de oficio a la Fiscalía. Lo importante de esto es tomar acciones inmediatas. Es una accion grave que a nosotros como Municipio y Seguridad Pública nos ocupa y nos preocupa, por lo tanto inmediatamente tomamos las acciones para acabar con esto y poder darle la seguridad que se merecen los vecinos de Quilpué, específicamente los que viven en ese sector", sostuvo el directivo.

Asimismo, planteó que "por tratarse de una investigación que tiene que ver con delitos, es competencia única y exclusiva de ambas policías. Por eso es que no podemos hacernos más parte que informar y denunciar los hechos, además de ayudar a o que las policías nos indiquen. (...) Vamos a llevarlo a cabo para que las policías puedan hacer lo suyo con la información que nosotros les entregamos.

Finalmente, Sánchez expuso a Puranoticia.cl que "adecuaremos y redistribuiremos nuestros servicios para permanecer en el sector de la "Plaza Vieja" en el horario en el que los vecinos nos indican que están sufriendo este tipo de situaciones".

Mientras tanto, los residentes del sector hicieron un llamado urgente a reforzar la presencia policial y de Seguridad Municipal en la denominada Plaza Vieja y sus alrededores, advirtiendo que el temor se ha instalado entre quienes transitan diariamente por el espacio público y su entorno y que, de no adoptarse medidas concretas, los hechos de violencia podrían seguir aumentando, incluido un posible enfrentamiento entre grupos, tal como se ha venido advirtiendo estos días.

PURANOTICIA