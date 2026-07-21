Paciente aislado por inundaciones en Cabildo logró recibir esperado trasplante renal en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar

Un paciente de 58 años que esperaba un riñón fue trasladado desde la localidad rural de Pililén, en la comuna de Cabildo, hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar mediante un operativo de aeroevacuación, dentro de la ventana de tiempo necesaria para que el trasplante fuera viable.

El paciente, identificado con las iniciales G.Z.A., estaba en programa de hemodiálisis desde 2022 y figuraba en la lista de espera para trasplante renal. Cuando se confirmó la disponibilidad de un órgano compatible, el sistema frontal dejó su localidad en la provincia de Petorca sin acceso vial seguro.

Frente a esa urgencia, el SAMU del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP) activó el convenio de aeroevacuación con Carabineros de Chile y, en coordinación con Bomberos, la Delegación de Petorca y el Hospital de Cabildo, se identificó un punto seguro de aterrizaje cercano al domicilio del paciente para efectuar la extracción y el traslado.

La Dra. Tatiana Aldunate, subdirectora Médica del Hospital Fricke, indicó que “el paciente actualmente se encuentra en un período crítico de observación, durante el cual monitoreamos la respuesta del órgano trasplantado mediante exámenes clínicos y estudios vasculares que nos permiten evaluar su funcionamiento. Esperamos que la evolución sea favorable y que este riñón pueda cumplir exitosamente su función".

Agregó que “realizamos diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades renales, incluyendo hemodiálisis, diálisis peritoneal, programas de tratamiento conservador a través de la Unidad de Cuidados Renales Avanzados (UCRA), además de nuestro programa de trasplante renal”.

PROCESO CONTRA EL TIEMPO

“El aviso llegó alrededor de las 11:20 de la mañana: había un órgano disponible para un paciente que lleva muchos años esperando su trasplante de riñón”, recuerda la Dra. Teresa Dezansani, subdirectora ,édica del SAMU, quien encabezó la evaluación de factibilidad del operativo.

Con el tiempo en contra, el paciente debía estar en el Hospital Fricke antes de las 14:00 horas, el helicóptero institucional, pilotado en condiciones adversas, logró aproximarse a Pililén y trasladar a don Germán junto a su esposa y su hija hasta Viña del Mar. “Las condiciones climáticas eran muy complicadas, pero con la ayuda de todas las autoridades de la provincia de Petorca logramos encontrar el punto de aterrizaje, ir a buscar a don Germán cerca de su domicilio y traerlo al hospital”, añadió la Dra. Dezansani.

En la noche del lunes 20 de julio, el equipo clínico del establecimiento realizó la intervención quirúrgica, que finalizó pasada la medianoche. Al cierre de esta nota, el paciente se encontraba en condición estable y bajo monitoreo intensivo durante las primeras 48 horas críticas posteriores al trasplante y continuará con el seguimiento clínico y las medidas según protocolo.

Para el equipo de trasplante del Hospital Fricke, este caso es también una muestra del trabajo en red: “Como Unidad estamos muy contentos y agradecidos por toda la coordinación que logramos con el Hospital de Cabildo y con SAMU. Lo veíamos un poco imposible: el paciente vive en una localidad afectada por las inundaciones y el sistema frontal. Pero en coordinación con todas las entidades de salud pudimos lograrlo. Estamos felices de que este paciente haya podido recibir su trasplante oportunamente”, señaló Bárbara Pavez, enfermera de Trasplante Renal del hospital.

FAMILIA DESTACA PROCESO

Pilar Huerta, esposa de Germán Zamora, indicó que "cuando recibimos el llamado informándonos que había un órgano disponible para mi marido fue una emoción enorme. Estábamos muy nerviosos porque, debido al temporal, nos encontrábamos aislados en Cabildo y no sabíamos cómo íbamos a llegar. Fue una mezcla de alegría, esperanza y preocupación, porque era una oportunidad que llevábamos mucho tiempo esperando. Gracias a todas las gestiones que se realizaron, especialmente al equipo que coordinó el traslado en helicóptero, pudimos llegar al Hospital Dr. Gustavo Fricke. Nos sentimos muy acompañados durante todo el proceso”.

Además, Pilar agradeció “profundamente a todos quienes hicieron posible este operativo: al personal de salud, a quienes coordinaron el traslado y a cada profesional que nos ha apoyado. También quiero expresar un agradecimiento muy especial a la familia que tomó la generosa decisión de donar órganos. Gracias a ese gesto de amor y solidaridad, hoy mi marido tiene una nueva oportunidad de vida. Estamos profundamente agradecidos y muy esperanzados".

PURANOTICIA