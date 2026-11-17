Seis funcionarios de la Armada de Chile serán formalizados este miércoles a las 11:00 horas (horario continental) por el delito de obstrucción a la investigación, en el marco de la causa que indaga la violación grupal que habría sufrido una mujer de 23 años al interior de un recinto naval de Rapa Nui. La audiencia se realizará de manera telemática, a través de la plataforma Zoom, ante el Juzgado Mixto de Garantía de Rapa Nui.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre en dependencias de la Guarnición Marítima de la Armada en Rapa Nui, en la región de Valparaíso. Tras una fiesta realizada en el recinto, la joven habría sido atacada sexualmente por cuatro servidores navales, quienes posteriormente fueron desvinculados de la institución y actualmente se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Junto con la investigación principal, el Ministerio Público abrió una segunda arista para esclarecer la eventual participación de otros seis integrantes de la institución naval, quienes son investigados por presuntamente obstaculizar el desarrollo de las diligencias. En el marco de las primeras actuaciones de esta línea investigativa, funcionarios de Carabineros incautaron los teléfonos celulares de los seis involucrados, con el objetivo de someterlos a los peritajes correspondientes.

Consultada por esta nueva etapa judicial y las imputaciones que involucran a su personal, la Armada se refirió brevemente al estado de la causa y a las medidas adoptadas al interior de la institución.

"No hay declaraciones, ya que es un proceso que se encuentra en etapa de investigación. Seguiremos colaborando en todo lo que sea requerido por la justicia y como dice los comunicados anteriores hay una investigación sumaria en curso", señalaron desde la institución naval.

Con la audiencia fijada para este miércoles, el tribunal deberá resolver las medidas cautelares que se aplicarán a los seis funcionarios imputados por obstrucción a la investigación, además de establecer un plazo para el desarrollo de las diligencias pendientes. La instancia marcará un nuevo avance en esta causa, que contempla tanto la investigación por el delito sexual denunciado como la eventual obstrucción de su esclarecimiento.

PURANOTICIA