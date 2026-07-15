Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Otro sismo volvió a sacudir a los habitantes de Quintero: magnitud fue de 3,9

Otro sismo volvió a sacudir a los habitantes de Quintero: magnitud fue de 3,9

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se localizó a 30 kilómetros al noroeste de Quintero, la zona más afectada por este tren de temblores.

Otro sismo volvió a sacudir a los habitantes de Quintero: magnitud fue de 3,9
Miércoles 15 de julio de 2026 10:00
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 9:55 horas en la región de Valparaíso, sumándose a este tren de movimientos telúricos de los últimos días.

El temblor tuvo una magnitud de 3,9 y se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de Quintero, justamente la zona donde se han registrado casi todos estos movimientos.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia de Senapred.

PURANOTICIA

Cargar comentarios