Organizaciones y parlamentarios de Valparaíso unen fuerzas contra recortes a la educación pública en el Presupuesto 2027

La Coordinadora por la Defensa de la Educación Pública de la Región de Valparaíso, junto a los diputados Luis Cuello y Jorge Brito, la core Paula Rosso y la concejala Alicia Zúñiga, suscribieron el compromiso «Defendamos la Educación Pública», mediante el cual se comprometieron a defender los recursos destinados a educación durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, manifestando su rechazo a los recortes aplicados durante 2026 y a las nuevas reducciones contempladas para el próximo año.

En ese contexto, el diputado Luis Cuello cuestionó duramente la propuesta presupuestaria del Ejecutivo señalando que "este presupuesto es un presupuesto del gobierno del oscurantismo, un gobierno que no cree en el conocimiento, que no cree en la formación, que no cree en darle posibilidades iguales para todos para educarse. Un gobierno que apuesta por un retroceso”.

El parlamentario agregó que “un Gobierno también que se ha llamado Gobierno del empleo, sin embargo, ha demostrado ser el Gobierno del desempleo. Un Gobierno que está, por la vía del presupuesto de educación, amenazando a profesores, asistentes, con despidos masivos”.

“No solamente le quitan los computadores a los niños, también le quitan los libros a los jardines infantiles, le quitan el presupuesto a Junji, a Integra, a los colegios y, por supuesto, que eso genera un daño, un daño muy grande hacia el futuro”, señaló.

Por su parte, el diputado Jorge Brito argumentó que “la realidad que viven los liceos, las escuelas de nuestra región de Valparaíso es muy distinta a la realidad de la que vive el ministro Quiroz y el Presidente Kast. Cuando la propuesta de ley de presupuesto que nos ha enviado a analizar, plantea la reducción de más de $15 mil millones para el programa jardines infantiles de la Junji. Lo que nos dice el Gobierno es que no le importan las niñas y niños de Chile, y es por eso la necesidad de defender el presupuesto y rechazar los recortes”.

En tanto, la consejera regional Paula Rosso advirtió que "acá se está haciendo todo lo contrario. Se están cerrando cursos, fusionando niveles, se están combinando niveles y se pretende, efectivamente, despedir a profesionales que sí se requieren en las distintas escuelas, liceos y comunidades educativas”.

Por su parte, la concejala Alicia Zúñiga, llamó "a defender la educación pública. Todos los sectores organizados, las organizaciones sociales, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, además de la comunidad toda, los apoderados, los sectores de jardines infantiles, los parlamentarios y autoridades electas tienen que también ponerse al lado de este gran movimiento que permita que, efectivamente, en nuestro país podamos revertir esto que se nos viene, que es tan grave”.

El vicepresidente regional del Colegio de Profesores, Andrés Arce, señaló que “hoy día la intención de recortar recursos y de precarizar la vida social en el país se ve en múltiples escenarios. En la educación lo estamos palpando día a día. Sabemos también que hay una planificación por reducir los costos sin un criterio pedagógico. Este criterio viene orientado incluso desde Hacienda, no pasa por un filtro pedagógico, no tiene una perspectiva del desarrollo país que atraviesa la educación”.

Por su parte, Alejandra Arévalo, presidenta comunal de Valparaíso del Colegio de Profesores, sostuvo que “hoy día nos quieren pedir que trabajemos más, con menos recursos y menos personal. Eso nosotros lo rechazamos absolutamente. Los trabajadores requieren dignidad, así como también sus estudiantes y las familias, que también son parte del servicio público. La labor social que tiene la educación es parte de una responsabilidad de este Gobierno. No se lo pueden endosar ni a los gremios ni a los trabajadores de la educación pública”.

En tanto, Giovanna Castillo, directora regional de AJUNJI, advirtió que “la falta de presupuesto nos afecta en la infraestructura. Si no tenemos recursos, ¿cómo arreglamos los jardines infantiles? ¿Cómo le damos atención de calidad a los niños y las niñas?”. Asimismo, agregó que “principalmente, nos preocupa la falta de dotación que vamos a tener en los jardines, porque se está aplicando el 115. Y eso significa tener menos personal para atender a las niñeces y al futuro de nuestro país”.

Finalmente, Violeta Serey Correa, presidenta de AFEV, agrupación que reúne a asistentes de la educación del SLEP Valparaíso, afirmó que “esto nos está afectando de manera transversal a las comunidades educativas, tanto docentes, asistentes y a las propias familias”. Además, alertó que “últimamente hemos visto ciertos anuncios del Gobierno que plantean retrasar la contratación de los profesionales de los apoyos para los PIE desde abril. Eso genera tanto una discontinuidad a nivel contractual, pero afecta también el apoyo oportuno que requieren nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales”.

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