Organizaciones de Valparaíso exigen más recursos para educación pública y rechazan Presupuesto 2027

En la antesala del inicio de la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, la Coordinadora por la Defensa de la Educación Pública rechazó la propuesta presupuestaria del Gobierno para el sector y exigió mayores recursos para el sector.

Acompañados del diputado Luis Cuello y la core Paula Rosso, advirtieron sobre recortes que afectan a la educación inicial, escolar y superior, la continuidad de programas y las condiciones laborales de profesores y asistentes de la educación.

El diputado Cuello cuestionó el presupuesto del Gobierno señalando que "aquí estamos todos juntos, profesores, asistentes, estudiantes, la educación pública inicial, para decir que este presupuesto no responde a lo que Chile requiere. Este es un presupuesto que más bien apunta a desmantelar la educación pública".

Asimismo, sostuvo que "ayer el Papa, en Argentina, le dijo a Milei que hoy se requiere, para que la gente sea libre, fortalecer la formación, la universidad y la investigación. Y sería bueno que el Presidente Kast, que es tan cristiano, escuche al Papa y pueda revertir este presupuesto mezquino, este presupuesto que niega no solamente las fotocopias, sino que también niega el derecho a estudiar. Puesto que hay recortes sustantivos en Integra, en Junji".

El legislador del Partido Comunista indicó que "también se recortan los fondos para las universidades, se recorta la educación escolar, los servicios locales de educación, en todas las materias. Hay amenazas también respecto de la dotación docente. Es decir, acá el Gobierno del empleo supuestamente está amenazando con despidos masivos. Entonces creo que es un presupuesto que, sin duda, es inaceptable”.

Por su parte, la consejera regional Paula Rosso advirtió que "sabemos que la educación es la columna vertebral para cualquier sociedad y para el desarrollo tanto regional como del país y también de las personas y las comunidades. Y en estos momentos hay recortes también, según lo que se nos ha indicado, para la educación de adultos, también evidentemente en términos de la educación diferencial y la educación de los programas de integración escolar, necesidades educativas especiales”.

En tanto, el vicepresidente regional del Colegio de Profesores, Andrés Arce, comentó que "nosotros rechazamos categóricamente los recortes que se están realizando a la educación pública. Creemos que acá hay un diseño que, para decirlo muy simplemente, busca atentar contra aquello que es de todos, que es de las comunidades, que es la educación pública, para entregársela a los sectores privados”.

Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, su secretaria general electa para 2027, Claudia Huerta, señaló que "no podemos permitir que las familias y los estudiantes sigan pagando lo que vienen siendo las decisiones indolentes de este Gobierno, ya que no son decisiones meramente administrativas ni solo cifras, sino que afectan directamente el día a día de las personas”.

La presidenta de AFEV, Violeta Serey, subrayó que "creemos que el que se haya rechazado anteriormente la partida da cuenta de que lo que se está proponiendo dentro del presupuesto para educación es insuficiente. Volvemos a ver esta desconexión que existe entre este diálogo en torno a números, que no tiene un correlato directo con las necesidades que tienen las comunidades educativas”.

La dirigenta de Ajunji Valparaíso, Sussy Arancibia, dijo que "nos encontramos en contra del proyecto de Sala Cuna Universal, que le mete la mano al bolsillo a todos los trabajadores, ya que se pretende financiar con los recursos del Seguro de Cesantía. Eso lo consideramos totalmente absurdo y proponemos que eso se pueda enmendar”.

El presidente de Sitecova Valparaíso, Alonso Carvajal, expuso que "evidentemente, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, la comunidad viva de Valparaíso vamos a rechazar este presupuesto, porque los afectados son los niños y niñas, la comunidad de Valparaíso completa. Evidentemente, ya no saben qué quitar: las fotocopias, los insumos para poder trabajar los docentes, los materiales, llamémoslos de aseo, etcétera”.

Finalmente, el secretario general de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de la Quinta Región, Gabriel Valdenegro, explicó que "queremos denunciar, obviamente, los distintos recortes que ya se han propuesto, como son el 46,71% a los liceos bicentenarios, la eliminación del programa Yo Elijo Mi PC, la proyección de unos 350 despidos de profesores en el SLEP de Valparaíso y de la región, el 6,22% en becas de alimentación Junaeb y 1.212 millones 451 mil pesos en infraestructura y equipamiento escolar”.

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