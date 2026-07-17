Ordenan evacuación y despliegan militares por aumento del caudal del estero de Quilpué

El aumento del caudal del estero de Quilpué obligó a la Municipalidad a solicitar la evacuación preventiva de los vecinos que se encontraban en las inmediaciones del badén Aconcagua, luego que el curso de agua registrara desbordes en distintos puntos de la comuna producto de las intensas precipitaciones que afectan a la región.

Tras la activación de esta medida preventiva, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó que el escenario ha cambiado respecto del balance entregado durante la mañana y explicó que ahora "estamos con algunos niveles de riesgo en algunos esteros, ríos y cauces".

En ese contexto, señaló que "de hecho en Quilpué se va a gatillar la alerta de evacuación y ya se ha dispuesto personal militar para colaborar con esa medida. Eso también está sucediendo en otros puntos de la región".

Por su parte, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, Nicolás Sánchez, detalló la situación que enfrenta el sector del badén Aconcagua e indicó a Puranoticia.cl que "el badén del sector de Aconcagua ha tenido un aumento significativo del caudal, con afectación de caída de árboles".

Asimismo, explicó que "nosotros nos mantenemos monitoreando periódicamente el comportamiento del estero para estar atentos ante la posibilidad que pueda afectar algún tipo de viviendas".

De igual forma, el oficial precisó que "por el momento, en el sector de acá no tenemos nada comprometido, estamos evaluando periódicamente, y también estamos chequeando otras partes del estero de la comuna de Quilpué".

Mientras se mantiene vigente la evacuación preventiva en el sector, los equipos de emergencia continúan desplegados monitoreando la evolución del caudal del estero y evaluando las condiciones en distintos puntos de la comuna, con el objetivo de adoptar nuevas medidas en caso de que la situación se agrave.

PURANOTICIA