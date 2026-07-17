Oportuna acción de Carabineros evita propagación de incendio en restaurante de Santo Domingo

La oportuna intervención de Carabineros de Santo Domingo permitió controlar un amago de incendio que afectó a un conocido restaurante de la comuna, evitando que la emergencia se propagara y provocara daños de mayor magnitud.

El hecho se registró durante las últimas horas, mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos por el sector. Al detectar la presencia de humo y fuego, los funcionarios actuaron de inmediato para contener la emergencia mientras llegaban los equipos especializados.

Desde la institución señalaron que "Advertimos la presencia de humo y fuego, por lo que adoptamos las primeras medidas de contención para evitar una mayor propagación del fuego y prevenir daños de consideración tanto en el recinto como en los inmuebles cercanos".

La rápida respuesta de Carabineros, sumada al trabajo desarrollado posteriormente por Bomberos, permitió controlar el amago de incendio y evitar que las llamas afectaran otros inmuebles del sector.

Una vez finalizadas las labores de emergencia, las autoridades confirmaron que el procedimiento concluyó de manera exitosa y sin personas afectadas.

En ese sentido, indicaron que "La situación fue controlada a tiempo y, afortunadamente, podemos dar tranquilidad a la comunidad ya que el hecho culminó sin registrarse personas lesionadas".

Tras la emergencia, el restaurante afectado y los locales colindantes quedaron fuera de peligro, en un procedimiento que evidenció la rápida respuesta de los equipos de emergencia ante este tipo de incidentes.

PURANOTICIA