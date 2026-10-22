Operativo «Ronda Impacto» en Viña del Mar deja 22 detenidos y masivos decomisos en el sector céntrico

Un intenso operativo de fiscalización e intervención policial, denominado «Ronda Impacto», se desplegó en el sector jurisdiccional de la 1ª Comisaría de Viña del Mar. El procedimiento, ejecutado por personal de Carabineros de Chile en coordinación con inspectores municipales, concentró sus labores en arterias de alta afluencia, como avenida Valparaíso, calle Arlegui y calle Quillota, en respuesta a las demandas de mayor seguridad en el centro comercial y neurálgico de la Ciudad Jardín.

El balance de la jornada dejó 22 personas detenidas por diversos ilícitos. Entre ellas, seis mantenían órdenes de aprehensión vigentes, tres fueron aprehendidas por infracción a la Ley de Drogas (N.º 20.000), dos por robo por sorpresa, dos por robo de accesorios de vehículos, dos por robo frustrado y dos por contrabando de cigarrillos. A estos casos se suman imputados por infracción a la propiedad intelectual, conducción sin licencia profesional, daños, lesiones leves y porte de armas, conforme al artículo 288 bis. Asimismo, las fiscalizaciones permitieron controlar a 145 personas mediante controles de identidad y revisar 39 vehículos, cursar 28 infracciones de tránsito, emitir tres citaciones municipales y retirar 11 automóviles de circulación.

Al respecto, la teniente Priscila Notebaert, de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, detalló el alcance de las fiscalizaciones: "El día miércoles 21 de octubre se realizó el servicio «Ronda Impacto» en el sector de la primera comisaría Viña del Mar por parte de carabineros en conjunto con personal municipal, cuyo trabajo específico se llevó a cabo en avenida Valparaíso, calle Arlegui y Quillota, logrando la detención de 22 personas, entre ellos seis detenidos son por mantener orden de aprehensión vigente y otros 16 por otros delitos".

En materia de decomisos, el trabajo coordinado entre efectivos policiales y funcionarios municipales permitió retirar de circulación 689 especies asociadas al comercio ambulante no autorizado, entre ellas ropa, calcetines, frutas, verduras y accesorios de vestir. A esto se sumó la incautación de 189 cajetillas de cigarrillos de contrabando, como parte de las acciones de fiscalización desarrolladas durante el operativo.

Respecto de los objetivos de este despliegue preventivo en la comuna, la teniente Notebaert complementó: "Igualmente se realizaron diferentes controles vehiculares y de identidad, se cursaron infracciones municipales y por ley de tránsito, como también se efectuó el decomiso de diferentes especies, cajetillas de cigarrillos de contrabando y vehículos retirados de circulación. Los resultados obedecen al trabajo que se está realizando en el sector con la finalidad de prevenir la comisión de delitos contra las personas y la propiedad en Viña del Mar".

Este tipo de operativos «Ronda Impacto» continuará replicándose en distintos puntos estratégicos de la comuna, con el objetivo de reforzar la presencia policial en los barrios, recuperar espacios públicos ocupados por el comercio informal y entregar mayor tranquilidad a los vecinos y transeúntes de Viña del Mar.

PURANOTICIA