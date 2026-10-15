Operativo policial en el centro de Viña del Mar deja 70 detenidos y casi 2 mil especies decomisadas del comercio ambulante

Un total de 70 personas detenidas, 120 infracciones cursadas y 1.982 especies decomisadas del comercio ambulante, es el balance de los últimos siete días de intervención policial en la cuadrícula Quillota-Arlegui-Valparaíso, en Viña del Mar.

El operativo fue desarrollado por personal de la Primera y la Quinta Comisaría, además de efectivos de Centauro y del OS7 de Viña del Mar, con apoyo de funcionarios municipales. Durante el procedimiento se realizaron 692 controles, de los cuales 492 correspondieron a controles de identidad y 200 a fiscalizaciones vehiculares.

De las 70 personas detenidas, 23 fueron aprehendidas por infracciones a la Ley 20.000, mientras que otras 20 mantenían órdenes judiciales vigentes. Además, se registraron dos detenidos por microtráfico y receptación.

El balance también incluye cuatro detenidos por infracciones al artículo 288 bis, dos por riña, uno por agresión, dos por robo en lugar no habitado, dos por robo por sorpresa y dos por robo con violencia.

A estos casos se suman cuatro detenidos por contrabando de cigarrillos, dos por contrabando de medicamentos, uno por ocultación de identidad, uno por portar elementos para cometer delitos, uno por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, uno por amenazas, uno por hurto y uno por oponerse a la acción policial.

En materia de fiscalización, el procedimiento dejó 120 infracciones: 113 relacionadas con el tránsito, seis de carácter municipal y una por infracción a la Ley de Alcoholes.

Asimismo, se informó el retiro de circulación de 27 vehículos. En paralelo, el trabajo conjunto con personal municipal permitió decomisar 1.982 especies vinculadas al comercio ambulante.

PURANOTICIA