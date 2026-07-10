Operativo entre Aduanas, PDI y Policía Marítima al interior del sector portuario de Valparaíso finalizó con cinco detenidos

Un operativo de fiscalización desarrollado al interior del sector portuario de Valparaíso terminó con la detención de cinco personas por infracciones a la Ley 20.000 y por orden de detención pendiente.

El despliegue realizado de manera conjunta por personal del Servicio Nacional de Aduanas, Policía de Investigaciones (PDI) y Policía Marítima, con apoyo de la Seremi de Seguridad Pública, se realizó durante la noche del jueves 9 de julio.

Desde la Armada detallaron que el operativo "contó con el apoyo de binomios caninos de Aduanas y de la Autoridad Marítima, tuvo como objetivo detectar delitos al interior del puerto, además de verificar que en los camiones no hubiera personas indocumentadas".

“La fiscalización, que consideró más de 150 controles de identidad, tuvo como resultado tres personas detenidas por infracción a la Ley 20.000 y dos personas que mantenían orden de detención pendiente. De los detenidos, tres quedaron apercibidos, mientras que quienes tenían órdenes de detención pendientes pasarán a control de detención”, indicaron.

El gobernador Marítimo de Valparaíso, Capitán de Navío LT Carlos Cerda, explicó que “este procedimiento se enmarca dentro de la seguridad pública y la idea es mantener este tipo de controles en lugares tan importantes como en los recintos portuarios. El trabajo conjunto, es la clave para lograr la seguridad en los recintos portuarios. Ejecutamos más de 150 controles de identidad y tuvimos cinco detenidos; lo cual es un resultado bastante bueno en cuanto a las labores de prevención”.

Por su parte, el director Regional de Aduanas, Braulio Cubillos, señaló que “parte de nuestra función tiene que ver con la seguridad de las personas, hemos avanzado en la integración de organismos que tienen relación con la fiscalización, sumando esfuerzos para que la comunidad perciba que nuestras atribuciones se complementan para poder lograr resultados como estos”.

En tanto, el jefe de Brigada de Delitos Portuarios de Valparaíso, subprefecto Víctor Vergara, destacó que “sin duda es un operativo muy importante porque se logra apreciar el trabajo de todas las Instituciones al interior del puerto. Es una labor que, como Policía de Investigaciones deseamos continuar realizando; ya que tuvo resultados positivos, puesto que, se detuvo a cinco personas”.

“Nuestro principal trabajo fue realizar controles de identidad a las personas que circulaban al interior del puerto y además, se hizo un trabajo con la Policía de Extranjería quienes realizaron los controles de identidad a las personas extranjeras”, precisó.

La fiscalización se extendió hasta las inmediaciones del Muelle Pratt, donde se detuvo a una persona por consumo de alcohol en la vía pública.

PURANOTICIA