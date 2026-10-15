Operativo en sector Belloto 2.000 de Quilpué deja cinco detenidos: cuatro por receptación y uno con orden judicial vigente

Un operativo conjunto entre la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quilpué y carabineros de la Sección de Investigación Policial dejó cinco personas detenidas en el sector de Belloto 2.000, de las cuales cuatro fueron por el delito de receptación, mientras que una mantenía una orden judicial vigente.

El procedimiento se enmarcó en una serie de acciones de fiscalización y prevención, con especial foco en chatarrerías y desarmadurías del sector. En paralelo, equipos municipales notificaron a dos locales comerciales ubicados dentro del polígono Somos Barrio Comercial de la Feria El Belloto, los cuales ejercían actividades comerciales sin contar con la patente municipal correspondiente.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, explicó que "coordinamos acciones con las policías para que el comercio funcione dentro de la legalidad, ya que el cumplimiento de las normas y el cuidado de los barrios generan más espacios seguros para la familia”.

Por su parte, el capitán de la 2ª Comisaría de Carabineros de Quilpué, Roberto Ponce, detalló que “realizamos servicios focalizados en conjunto con el municipio, poniendo especial atención en Belloto 2.000 para fiscalizar chatarrerías y desarmadurías. Además de los detenidos tuvimos 40 controles de identidad y 20 controles a la ley del tránsito, de los cuales no se presentaron mayores urgencias”.

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