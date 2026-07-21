«Operación Sporting»: Carabineros detiene a jinete acusado de violento robo a conductor de InDrive en Viña del Mar

En el marco de la denominada «Operación Sporting», personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Valparaíso detuvo en Concepción a un sujeto investigado por su presunta participación en el violento robo de un vehículo a un conductor de la plataforma InDrive, ocurrido en diciembre de 2024 en Viña del Mar.

El procedimiento fue desarrollado por efectivos del SEBV Valparaíso, en coordinación con la Fiscalía Local de Viña del Mar y con apoyo de la Sección SEBV Concepción, luego de una investigación que permitió identificar al presunto autor del ilícito.

De acuerdo con los antecedentes reunidos, el imputado solicitó un viaje mediante la aplicación InDrive con destino al sector del Sporting Club de Viña del Mar. Una vez en el lugar, y actuando junto a otros dos individuos, intimidó y agredió al conductor para sustraerle el vehículo, el que posteriormente fue encargado por robo.

Las diligencias investigativas incluyeron el análisis de información proporcionada por la plataforma de transporte, requerimientos a empresas de telefonía y el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima, antecedentes que permitieron establecer la identidad del sospechoso.

Posteriormente, los investigadores determinaron que el imputado había dejado la región de Valparaíso y se había trasladado a la comuna de Concepción, donde se desempeñaba como jinete en el Club Hípico.

Con esos antecedentes, la Fiscalía Local de Viña del Mar obtuvo una orden de detención con facultad de entrada y registro, la que fue ejecutada durante la madrugada de este martes por personal del SEBV Valparaíso, con apoyo del SEBV Concepción.

Durante el operativo se concretó la detención del imputado y la incautación de un teléfono celular que será periciado por su eventual interés para la investigación.

Desde Carabineros informaron que las diligencias continúan con el objetivo de identificar, ubicar y detener a los otros dos sujetos que habrían participado en el robo con violencia al conductor de la aplicación de transporte.

PURANOTICIA