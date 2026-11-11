Operación Alkaid: Incautan 32 kilos de clorhidrato de cocaína que iban a ser enviados desde el puerto de San Antonio hacia Bélgica

Un importante golpe al narcotráfico internacional se concretó a través de la denominada «Operación Alkaid», un procedimiento conjunto que permitió detener a cinco integrantes de una banda criminal de origen peruano dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Las diligencias, encabezadas por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Valparaíso, junto al Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Armada de Chile (DIPOLMAR), el OS7 de Carabineros y el Servicio Nacional de Aduanas, culminaron con la incautación de aproximadamente 32 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, equivalentes a más de 60 mil dosis y avaluados en más de 600 millones de pesos, además de dinero en efectivo y diversas especies.

Al entregar detalles sobre el procedimiento y el origen de la droga, el Fiscal Jefe SAC de Valparaíso, José Uribe, explicó que la investigación se extendió durante seis meses y permitió identificar los movimientos de la organización criminal:

"Esta investigación la llevamos hace aproximadamente seis meses, una investigación conjunta entre Directimar y el Departamento 17 de Carabinero. Mediante información de inteligencia hemos logrado detectar que una banda de origen peruano estaba intentando sacar droga, cocaína peruana, ingresada por Chile por vía terrestre, y sacarla a través del puerto de San Antonio rumbo a Amberes, Bélgica".

Las indagatorias permitieron establecer que la organización ingresaba la droga desde Perú por pasos terrestres, oculta al interior de cajas de camotes, para posteriormente trasladarla hasta Santiago y continuar su recorrido hacia el puerto de San Antonio. Desde allí, el cargamento sería enviado por vía marítima con destino a Amberes, Bélgica, utilizando territorio y terminales portuarios chilenos como parte de la ruta internacional de tráfico.

Este modus operandi responde a una estrategia transnacional mediante la cual las organizaciones criminales buscan evadir los controles fronterizos y aduaneros, aprovechando el prestigio logístico de los puertos nacionales para encubrir el verdadero origen de los cargamentos. Sobre este fenómeno, el Capitán de Navío Litoral Felipe González, Jefe del Departamento de Policía Marítima de la Armada de Chile, señaló:

"Los puertos de Chile gozan de un alto prestigio a nivel internacional, y blanquear la droga, el traspasarla, que no salga directamente de su país de origen, sino que salga de Chile, les permite sortear diferentes controles en otros países. Ese es el motivo principal".

Por su parte, la Coronel Karem Riveros, Jefa del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, destacó la coordinación entre las instituciones participantes y la aplicación de herramientas investigativas para concretar el procedimiento:

"La aplicación correcta de las técnicas investigativas que nos entrega la Ley 20.000 sin duda generan un efecto positivo y resultados realmente exitosos que hoy día nos tienen aquí, constatando el trabajo colaborativo que logramos ejecutar no solamente aquí en la región de Valparaíso, sino también en la región Metropolitana".

En tanto, el Director Regional (s) de la Aduana de Valparaíso, Carlos Escudero, relevó la importancia de la colaboración entre los distintos organismos del Estado para enfrentar las estructuras del crimen organizado:

"Estamos en presencia de crimen organizado y la mejor respuesta es tener un Estado organizado. Esta diligencia en particular muestra diferentes a los diferentes organismos institucionales trabajando de manera coordinada para combatir el delito".

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso, Hernán Silva, valoró los resultados del operativo y el trabajo conjunto de las instituciones involucradas, enfatizando la importancia de impedir que cargamentos de esta magnitud lleguen a sus destinos:

"Es muy satisfactoria la intervención realizada, comandada por la Fiscalía, con la participación de DIPOLMAR, y el OS7 de Carabineros, para lograr este objetivo de interceptar un cargamento tan importante de droga y evitar que el delito se consuma, causando mal a tanta gente, no solamente en nuestro país, sino que en este caso a nivel internacional".

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa en desarrollo, con el objetivo de establecer posibles ramificaciones de la organización criminal tanto en Chile como en el extranjero. Para ello, se mantienen las coordinaciones con las policías de Perú y Bélgica, a fin de profundizar las indagatorias y determinar el alcance de esta red internacional de tráfico de drogas.

PURANOTICIA