Olmué se prepara para las vacaciones de invierno con cultura, naturaleza y panoramas gratuitos para toda la familia

Una serie de actividades y eventos, que crean una mezcla perfecta de sus atractivos naturales y servicios turísticos, es lo que ofrece Olmué para esta temporada invernal, en especial para las vacaciones y escapadas de fin de semana.

Y es que la comuna, que es Zona de Interés Turístico (ZOIT) y eje del destino Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana, apuesta, junto su ecosistema turístico, a ser uno de los principales centros de llegada de visitantes.

En este contexto, se ha preparado una importante cartelera cultural gratuita y una amplia oferta de panoramas vinculados a la naturaleza, las tradiciones y la gastronomía local.

El alcalde Jorge Jil destacó que “para las vacaciones de invierno nuestra Oficina de Turismo y Cultura se ha preparado con todo y tiene grandes panoramas familiares en el salón Luciano Plasencio de la Municipalidad de Olmué, con actividades totalmente gratuitas. Los invitamos a recorrer nuestra comuna y sus atractivos. En Olmué se vive el turismo y la cultura durante todo el año”.

Por su parte, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, agregó que “Olmué se posiciona como uno de los destinos más atractivos de la temporada, gracias a una propuesta que integra naturaleza, patrimonio, identidad cultural y una variada programación de actividades para toda la familia. Su reconocida oferta de servicios turísticos y gastronómicos, junto con la riqueza de sus paisajes y tradiciones, permiten entregar experiencias auténticas y de calidad, imperdibles en esta temporada invernal y durante todo el año”.

En tanto, desde la Cámara de Turismo de Olmué, su presidente, Cristian Verdejo, añadió que “estamos preparados para recibirlos en estas vacaciones de invierno. Acá podrás conocer la gastronomía local, conocer los sabores, olores, impregnarte con las tradiciones, la hotelería de primer nivel, actividades culturales, show, actividades religiosas y podrás conocer los distintos atractivos turísticos de la comuna”.

Ubicada a poco más de una hora de Santiago y en pleno corazón de la región de Valparaíso, Olmué ofrece una combinación única de naturaleza, cultura y tradiciones, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Durante estos meses, el Salón Multiuso Municipal Luciano Placencio ofrecerá una serie de actividades gratuitas para toda la familia, incluyendo conciertos y presentaciones teatrales, transformándose en un importante punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La programación arranca el jueves 2 de julio (18:00 hrs.) con la destacada presentación musical del Cuarteto Prisma y la gira "Sigal, 50 años de historia". Asimismo, el viernes 3 de julio (17:00 hrs.), el circo-teatro llega de la mano del Centro Cultural IPA de Valparaíso con la obra familiar "La Ratita Presumida". La agenda se extiende hasta el lunes 10 de agosto (18:00 hrs.) con la presentación de la obra "Una Historia de Gatos" del Círculo Teatral Independiente.

NATURALEZA Y AVENTURA

Recorrer el Parque Nacional La Campana, Reserva Mundial de la Biósfera y uno de los principales atractivos naturales de la región.

Descubrir los cerros de Mariana de Osorio junto a guías y operadores turísticos locales registrados.

Disfrutar de caminatas, observación de flora y fauna y actividades al aire libre en un entorno privilegiado.

TRADICIÓN E IDENTIDAD

Visitar el emblemático recinto de El Patagual, escenario del Festival del Huaso de Olmué y símbolo de la cultura nacional.

Recorrer la Plaza de Armas y los espacios públicos que dan vida a la comuna.

Conocer el patrimonio cultural y las tradiciones que han convertido a Olmué en la Capital del Folclore de Chile.

TURISMO RURAL Y GASTRONOMÍA

Descubrir los sectores de Quebrada de Alvarado, La Dormida y Las Palmas, ideales para la desconexión y el contacto con la naturaleza.

Disfrutar de rutas escénicas y experiencias ligadas al turismo rural.

La experiencia en Olmué se complementa con una reconocida oferta gastronómica, productos típicos, artesanía y el talento de artistas y creadores locales, permitiendo a los visitantes disfrutar de los sabores y la identidad propia de la comuna.

PURANOTICIA