Olmué, Panquehue y Quilpué son las comunas más afectadas por los cortes de luz tras el temporal en la región de Valparaíso

Un total de 917 clientes permanecían sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, luego del paso del sistema frontal que dejó fuertes precipitaciones y vientos en la zona central del país.

De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), los cortes se concentraban principalmente en Olmué, Panquehue, Quilpué, Quintero y Viña del Mar, que registraban las mayores cantidades de usuarios afectados.

Olmué encabezaba el listado regional, con 200 clientes sin electricidad, seguida de Panquehue, con 199; Quilpué, con 174; Quintero, con 155; y Viña del Mar, con 152.

El detalle informado por la SEC para las distintas comunas de la región era el siguiente:

Olmué: 200 clientes sin suministro.

Panquehue: 199.

Quilpué: 174.

Quintero: 155.

Viña del Mar: 152.

Nogales: 23.

Cabildo: 3.

San Antonio: 3.

Limache: 3.

Zapallar: 2.

San Felipe: 1.

La Ligua: 1.

Petorca: 1.

Desde la SEC precisaron que la información sobre las interrupciones eléctricas se construye a partir de los procesos de carga de datos que realizan las empresas distribuidoras, antecedentes que son monitoreados permanentemente por la entidad fiscalizadora.

En tanto, el seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada, destacó que la mayor parte de los clientes de la región mantenía un servicio eléctrico normal, pese a las condiciones meteorológicas que marcaron el paso del sistema frontal.

"En la región de Valparaíso tenemos el 99,9% de los clientes con suministro eléctrico normal, lo que nos da cierta tranquilidad", señaló la autoridad.

Respecto a este resultado, la autoridad sostuvo que "creo que el trabajo colaborativo y mancomunado ha funcionado. Hemos pasado un temporal muy duro, muy crudo".

Asimismo, agregó que pese al balance general, todavía existían casos puntuales sin suministro, por lo que los equipos acudieron a verificar qué ocurría con esos clientes.

"Hemos tenido un buen desempeño como equipo durante esta contingencia", concluyó el secretario regional ministerial de Energía.

PURANOTICIA